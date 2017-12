Život je nevyhnutnosť, vznikne aj sám od seba

Mohol vzniknúť život bez zásahu zvonku? Vznikol na Zemi alebo ho sem priniesli kométy? A je aj na iných miestach v kozme? Vypočujte si TECH_FM.

3. apr 2015 o 8:47

Je to výsledok prirodzených prírodných zákonov alebo to bola obrovská náhoda? A znamená to, že život musí byť všade vo vesmíre alebo sme naozaj výnimočná planéta?

Experimenty naznačujú skôr to, že výnimoční nie sme. Základné stavebné kamene nevyhnutné na vznik života sa nachádzajú na rôznych miestach v kozme a na Zem ich mohli priniesť kométy. Pri náraze, navyše, mohli vzniknúť správne podmienky: všetky potrebné kúsky sa poskladali dokopy.

Viac sa dozviete v TECH_FM.

