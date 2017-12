Budú nás v kuchyni šikanovať múdre spotrebiče?

Ako bude už o pár rokov vyzerať domácnosť? A prenecháme nakupovanie či rozhodovanie na spotrebiče? Vypočujte si TECH_FM.

3. apr 2015 o 8:31 (tech)

Už teraz by to technológie zvládli. Chladnička ustráži svoj obsah, povie vám, čo treba nakúpiť, prípadne to rovno objedná.

Predstavte si, že pri tom všetkom bude komunikovať s vašou osobnou váhou, prípadne fitaplikáciami vo vašom smartfóne.

Je takáto predstava nočnou morou alebo skôr príjemnou víziou budúceho sveta? Viac sa dozviete v TECH_FM.

TECH_FM je program propagujúci vedu a nové technológie.

Vzniká v spolupráci Tech.sme.sk a Rádia_FM a znie naživo v rozhlase každý štvrtok po 15:00. Vždy nájdete záznam aj na Tech.sme.sk.