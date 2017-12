Ročne ubúda šesť percent pevných liniek

1. jan 2003 o 22:30

Na konci júna bolo pevnými telefónnymi linkami vybavených 64 percent slovenských bytov, čo znamená, že hustota telefónnej siete na Slovensku ročne klesá v priemere o šesť percent. Vývoj penetrácie pevných liniek sa však môže tento rok zmeniť vplyvom liberalizácie trhu pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Licenciu na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej siete zatiaľ dostalo 12 spoločností a žiadosť podali aj ďalšie tri. Držitelia licencií budú priamou konkurenciou pre Slovenské telekomunikácie, doteraz monopolného poskytovateľa služieb v pevnej telefónnej sieti. Výsledkom tohto procesu môže byť zlacnenie a skvalitnenie služieb „pevných telefónov“, a tým aj možný zvrat trendu klesajúceho počtu pevných liniek.

Protikladom vývoja v oblasti pevných liniek je stále rastúci počet zákazníkov operátorov mobilných telefónnych sietí. Na konci júna dosiahla penetrácia mobilných telefónov 48 percent, kým v januári bola len 40 a rok predtým 30 percent. Podľa odhadu mobilných operátorov by sa mohla do konca vyšplhať na 58 - 60 percent. V Českej republike zaznamenali na začiatku roka 69-percentnú penetráciu mobilov, čo je o jedno percento viac ako v Nemecku. Najvyššie hodnoty dosiahlo Taliansko s 84 percentami a Veľká Británia so 78. Z krajín strednej Európy je za Slovenskom iba Poľsko s 26 percentnou penetráciou.

Počet používateľov internetu na konci júna dosahoval 758-tisíc oproti 674-tisícom na začiatku roka. Odhadovaná penetrácia internetu na Slovensku je 12 percent, v ČR to je 14 percent. V porovnaní so západnými krajinami Slovensko stále veľmi zaostáva. V Nemecku je hustota používateľov internetu na úrovni 36 percent, vo Veľkej Británii 40 percent. Horšie je na tom len Poľsko s 10-percentnou penetráciou. Údaje pochádzajú zo zdrojov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Telekomunikačného úradu SR.

