Pán prsteňov po prvé

3. jan 2003 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Pán prsteňov. Dnes, najmä pre krajiny s krátkou „fantasy“ tradíciou, v prvom rade komerčný fenomén, porovnávaný na zlosť všetkých znalcov pôvodného Tolkienovho diela s viac-menej detinským Harrym Potterom. Keby bolo toto nesmrteľné dielo u nás už niekoľko desaťročí takou pevnou súčasťou kultúry, ako na „Západe“, vnímali by sme ho inak. Tak akosi „inak“ ho doteraz vnímali aj tvorcovia počítačových hier. Tých pár nesmelých pokusov, ktoré tu boli, ani nestáli za zmienku. Možno aj preto, že gigantické rozmery sveta trilógie sú predsa len o niečom inom, ako príbeh zo školských lavíc v Harrym Potterovi. Oproti hrám inšpirovaným Harryho knihami, ktoré sa presne držia filmového spracovania, si museli hry zo Stredozeme vystačiť s knižnou predlohou. Inak to nie je ani s nedávno vydanou hrou Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring. Na jednej strane sa v nej stretneme aj so situáciami a postavami vynechanými vo filme, ochudobnení sme však zasa o veľmi podarenú vizuálnu stránku filmu. Autori museli lokáciám a aktérom príbehu priradiť vlastnú predstavu o ich vzhľade. Niekedy sa to podarilo viac, niekedy menej. Celkovo potom imidž hry zostal niekde na dvoch tretinách cesty k úplnej hráčskej spokojnosti.

O čo vlastne v príbehu pôjde, je asi každému jasné. Žáner tiež neprekvapí - v predlohe nebola o bojové scény núdza, a tak je hra akčnou adventúrou z pohľadu tretej osoby, respektíve kamery zavesenej za hlavou ovládanej postavičky. Na tomto mieste sa vystriedajú Frodo, Gandalf, Aragorn a Legolas. Až na pár jednoduchých logických problémov pôjde najmä o likvidáciu množstva fantasy hávede ako prerastených pavúkov, odporných orkov či trolov a ďalších stvorení. Každá postava disponuje niekoľkými útočnými pohybmi a možnosťou obranného postoja, podobne ako vaši protivníci. Gandalf navyše môže používať zopár kúziel a Frodo krátkodobo Prsteň moci. Samotné súboje sú potom až na občasné zlyhanie umelej inteligencie celkom pútavé po celý hrací čas. Ten je však žalostne krátky. Je teda jasné, že hra je orientovaná na menej skúsených, respektíve mladších hráčov. Nezachránia to ani výborné zvukové efekty a slušná hudba. Ak teda nie ste fanatickým vyznavačom Tolkienovho kultu, môžete si túto hru pokojne odpustiť.