Komunikácia by nemala predbiehať myslenie

1. jan 2003 o 22:30 GERRY MCGOVERN, www.gerrymcgovern.com (Autor je konzultantom, autorom kníh o content manažmente Content Critical a The Web Conte

Komunikácia sa stala veľkou módou našej doby. Mladí si myslia že mobil je cool. Zamestnanci sa domnievajú, že komunikácia je znakom produktivity. Vďaka komunikácii možno budete vyzerať cool, ale nemusíte byť aj produktívnejší. Komunikácia bez myslenia je totiž nanajvýš neproduktívnou aktivitou.

V televízii práve beží reklama na veľkú technologickú firmu propagovanú sloganom: „Nemôžete predbehnúť rýchlosť informácií v reálnom čase“. Je to základný motív newspeaku zo Silicon Valley. Informácie v reálnom čase sú drogou. Urobia vám dobre. Veľké spravodajské televízie sa chvastajú, že ich správy sú aktualizované každú sekundu. Správy by však nemali byť šprintom na sto metrov (hoci sa ním už zväčša stali). Čím ste totiž bližšie k momentu, kedy sa niečo stalo, tým je menej pravdepodobné, že sa vám podarí komunikovať aj kontext, ktorý udalosť obklopuje. Bol som v Amerike, keď v okolí Washingtonu útočil ostreľovač. Médiá skúmali pod mikroskopom aj tie najbezvýznamnejšie detaily aktuálneho vývoja. Experti na všetky oblasti sa delili o svoje názory. Aby sa napokon ukázalo, že všetky indície a priebežné úvahy boli dokonale chybné.

Mám jeden zlozvyk - neustále sledujem, ako sa darí mojim knihám v rebríčku predaja na Amazone. Je to pritom dokonale zbytočná informácia. To, na akom mieste je moja kniha v utorok v porovnaní so štvrtkom, prakticky nijako neovplyvní môj zárobok z predaja kníh.

Myslenie by malo predchádzať komunikácii. Informácie v reálnom čase vás oberajú o čas. Čas, ktorý by ste mohli stráviť myslením - čiže zaraďovaním informácií do kontextu.

Začali sme si mýliť komunikáciu s inteligenciou a so znalosťami. Na prenesenie vedomostí musia ľudia komunikovať. Avšak to, že komunikujú, neznamená nevyhnutne, že nejaké vedomosti sa skutočne prenášajú.

Časy sa zmenili. Kedysi veľa organizácií nekomunikovalo dostatočne so svojimi zákazníkmi, zamestnancami či akcionármi. Teraz je tu nové nebezpečenstvo - komunikujeme až príliš. Priveľa komunikácie plytvá časom zamestnancov a znižuje ich produktivitu. Priveľa komunikácie preťažuje zákazníkov a sťažuje nám snahu preniknúť k nim so skutočne dôležitými správami.

Ako často o sebe vyhlasujete, že ste „príliš zaneprázdnený“? A čo presne to znamená? Pre mňa je to výhovorka. Znamená to, že som niečo neurobil, pretože som to nepovažoval za dostatočne dôležité. Alebo že som niečo urobil rýchlo, pretože som si nenašiel čas urobiť to poriadne.

Byť zaneprázdnený však nikdy nie je ospravedlnením. Už dosť dlho má každý deň 24 hodín. Už dávno má každá minúta 60 sekúnd, každá hodina 60 minút a týždeň sedem dní. Ak sa s tým neviete vyrovnať a neviete spravovať svoj čas, nemali by vám dovoliť riadiť čas ostatných.

Zaneprázdnení ľudia sú stále na telefóne. Stále pripojení na internet. Neustále vystreľujú nové e-maily. Prepínajú kanály. Nikdy neodovzdávajú svoje správy načas. Prichádzajú neskoro na stretnutia. Nemajú na vás čas. Stále komunikujú. Stále komunikujú.

Keby sa tak len občas zastavili a začali radšej premýšľať.