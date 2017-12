Amerika chce gigantický monitorovací systém

1. jan 2003 o 22:30 Tomáš Bella

Vláda Georgea W. Busha (na snímke) sa pri riešení tradičnej dilemy „bezpečnosť alebo sloboda“ v prípade internetu opäť mieni zasadzovať skôr za bezpečnosť. FOTO - REUTERS

Americká vláda chce prinútiť poskytovateľov internetového pripojenia k vybudovaniu gigantického centrálneho monitorovacieho systému, ktorý by slúžil na sledovanie všetkých dát pretekajúcich americkým internetom a potenciálne i aktivít jeho konkrétnych používateľov. Podľa denníka New York Times to vyplýva z najnovšej verzie návrhu Národnej stratégie na zabezpečenie kyberpriestoru, ktorá by mala byť oficiálne zverejnená už v krátkom čase.

Centrálny monitorovací systém by mal slúžiť na včasné rozpoznanie útokov proti internetovej infraštruktúre a uľahčiť napríklad aj boj proti vírusom šíriacim sa po internete. V súčasnosti má každý poskytovateľ internetového pripojenia vlastné operačné centrum, ktoré monitoruje internetovú prevádzku a okrem technických výpadkov sa snaží v zárodku odhaliť napríklad aj snahy o znefunkčnenie častí siete. Jednotlivé operačné centrá si však vymieňajú informácie len v krízových prípadoch a neoficiálnymi cestami. Podľa návrhu Bushovej administratívy by mal byť tento proces formalizovaný vytvorením Sieťového operačného centra kyberpriestoru, kde by sa na jednom mieste zhromažďovali všetky dáta. To by umožnilo rýchlejší zásah v prípade mimoriadnej situácie.

Kritici však upozorňujú, že by tak zároveň vznikol systém umožňujúci sledovanie všetkých (prinajmenšom amerických) internetových používateľov, čo doteraz nebolo možné. „Poskytovatelia internetu majú možnosť sledovať, aké dáta odchádzajú z počítača konkrétneho používateľa,“ upozornil washingtonský právnik Stewart Baker, ktorý zastupuje niekoľko veľkých internetových providerov. „Ak budú všetky tieto informácie smerovať do jediného Sieťového operačného centra, kde budú nad nimi vedľa zamestnancov providerov sedieť aj vládni agenti, nemožno to nazvať inak, ako odpočúvaním,“ povedal Baker pre New York Times.

Vytvorenie Sieťového operačného centra je súčasťou komplexného plánu na zvýšenie bezpečnosti Spojených štátov pred teroristami. Centrum by však zrejme pomohlo len pri obrane proti útokom špeciálne proti internetovej infraštruktúre. Hľadať v obrovskom množstve dát stopy komunikácie teroristov by totiž bolo mimoriadne náročné.