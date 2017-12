HAARP, superlacná energia aj očkovanie a autizmus? Tri konšpiračné teórie a ako to je naozaj

Prečo ľudia veria jednoduchým vysvetleniam? A prečo dôverujú vyhláseniam konšpiračných teórií?

Taja pred nami energiu úplne zadarmo?

Energiu v skutočnosti nedokážeme vyrobiť ani minúť. Práve preto nemôže byť zadarmo.

Ľudstvo už malo dávno žiť v zlatom veku. Energia prakticky zadarmo mala priniesť slobodu od ťažkej práce, ukončiť hlad aj vojny.

Prevratné vynálezy čerpania energie z kozmických lúčov, vákua a samochodov však ututlali hrabivé korporácie a vlády, lebo chcú bohatnúť a kontrolovať ľudí. Tak by sme v skratke mohli opísať celú rodinu konšpiračných teórií, v ktorých jadre stojí koncept energie zadarmo.

Ich ďalším spoločným menovateľom je, že prakticky bez výnimky ignorujú základy fyziky aj ekonómie.

Energiu nevieme vyrobiť, len presunúť

Celú debatu o energii komplikuje fakt, že sa dohromady mieša ekonomika, fyzika a ľudské vnímanie.

Z pohľadu moderného človeka je prirodzené o energii – v našom vnímaní takmer výlučne vo forme elektriny (a benzínu) – uvažovať ako o spotrebnom tovare. Každý deň a mesiac nakúpime od nejakej firmy elektrinu a „minieme“ ju na svietenie, kúrenie alebo na rozmixovanie zeleniny do polievky.

Z pohľadu fyziky ide o nezmysel. Zákony termodynamiky, ktoré sa učil každý v škole, jasne hovoria, že energiu nemôžeme nikdy naozaj minúť. V skutočnosti ju vieme len premeniť z jednej formy na inú a posunúť miesto, kde premena prebehne. A presne za takýto presun a premenu energie berú peniaze energetické firmy.

Energiu v skutočnosti nevyrábajú, aj keď vám budú tvrdiť čokoľvek, len ju prerábajú a presúvajú. Elektrárne, napríklad, vezmú energiu uloženú v rope a premenia ju na elektrinu, ktorú následne napumpujú do rozvodnej siete.

Keď človek rozsvieti žiarovku, energia sa opäť premení na svetelné žiarenie a teplo, ktoré sa rozptýli do vzduchu. Celkové množstvo energie ostane nezmenené. To, čo človek vníma ako utratenie energie, je v skutočnosti len jej premena do podoby, ktorá v našom vnímaní už neprináša úžitok.

V skratke – energiu nemožno vyrobiť. Dá sa len presunúť na miesto, kde je pre človeka užitočná. Princíp, ktorý hovorí, že to nikdy nebude inak, je rovnakým stavebným kameňom fyziky ako napríklad gravitácia.

Platiť budeme vždy

Ak by aj niekto našiel veľmi efektívny zdroj energie s neuveriteľne lacným palivom, stále by sme museli platiť za postavenie generátorov, natiahnutie elektrických káblov, správu siete a ďalšie služby, ktoré sa na energiu nabaľujú.

V súčasnosti podľa predpočtu webu Totalmoney netvorí cena za „výrobu energie – teda suma, ktorá putuje priamo do elektrárne“ ani polovicu z koncovej ceny elektriny na Slovensku. Väčšinu účtu pohltí distribúcia, energetické straty a ďalšie poplatky, ktoré energia nazbiera po ceste z elektrárne na miesto využitia.

Druhou možnosťou, ako problém obísť, je postaviť malý generátor na každom mieste, kde sa energia spotrebuje. V takom prípade by však narástli sumy za výstavbu alebo výrobu veľkého množstva malých generátorov, ktoré by tiež zaplatil koncový používateľ.

Premena a preprava energie totiž z princípu nemôže byť úplne triviálnou záležitosťou. Vždy ju bude treba obslúžiť, a teda aj za energiu zaplatiť. V budúcnosti môže byť lacnejšia, no kým platia princípy fyziky a ekonómie, zadarmo nebude nikdy.

Teslove patenty