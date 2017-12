Týždeň vo vede

(26. 12. 2002 - 1. 1. 2003)

1. jan 2003 o 22:30 ZDENĚK URBAN

* Tím L. De Colaa z Universiteit van Amsterdam vyvinul kombináciou polovodičového polyméru a fosforeskujúceho komplexu na báze ruténia nový druh materiálov, ktoré menia farbu podľa polarity napätia. Jedna a tá istá svetelná dióda môže svietiť červeno aj zeleno.

* Michael Brown z California Institute of Technology s kolegami získal adaptívnou optikou (jej parametre sa menia on line kvôli kompenzácii chvenia atmosféry) Keckovho ďalekohľadu snímky Saturnovho mesiaca Titanu, ktoré prvý raz ukázali metánové oblaky pri jeho póloch.

* Emmanuel Lellouch z Observatoire de Paris-Meudon s kolegami objavil v atmosfére Jupiterovho mesiaca Io chlorid sodný, zjavne sopečného pôvodu. Celkovo tvorí iba 0,3 percenta atmosféry, no vysvetľuje záhadný výskyt sodíka a chlóru okolo Jupitera.

* Tímy Camille Parmesanovej z University of Texas a Terry Roota zo Stanford University zistili u vyše 1700 druhov hmyzu, cicavcov, tráv a stromov vplyv globálneho otepľovania: posuv výskytu 6,1 km za desaťročie k pólom a jarnú aktivitu skoršiu o 2,3 dňa za desaťročie.

* Larry Boles a Kenneth Lohmann z University of North Carolina preukázali, že morské raky vedia v neznámom teréne nájsť cestu domov iba podľa magnetického poľa. Je to prvý príklad „pravej“ orientácie bezstavovca, predtým zistenej iba u vtákov a niekoľkých stavovcov.

* Medzinárodné konzorcium genetikov na čele s Rolandom Heiligom z Université d‘Evry oznámilo úplné sekvenovanie štvrtého ľudského chromozómu číslo 14. Identifikovali na ňom 1 050 génov a 393 pseudogénov, dve centrá kľúčové pre imunitu a gény vyše 60 chorôb.

* A ešte raz genetika. Wen-Hsiung Li a Ženglong Gu z University of Chicago zistili u kvasiniek, že duplikované gény sa môžu po zmutovaní jedného z nich vzájomne funkčne nahradiť, hoci sa po svojom prvotnom zdvojení vyvíjali oddelene aj milióny rokov.

* Mozog živočíchov lokalizuje zdroj zvuku (bez ohľadu na to, aký je intenzívny) „depresiou“, zoslabením prepojení medzi neurónmi (synáps) po ich rýchlom a opakovanom použití. Zistil to pokusmi na kurčatách William Spain z University of Washington s kolegami.

* Koňom pomáha rýchlo bežať katapultový mechanizmus pohybu spojený s bicepsami na ich končatinách. Samotné svaly by to podľa Alana Wilsona z Royal Veterinary College a jeho kolegov nedokázali, akumulujú však energiu a potom ju ako katapult prudko uvoľnujú.