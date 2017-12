Satelit mapuje pokrývku Európy

Požiadavky na presnosť a aktuálnosť informácií, ktoré bezprostredne súvisia s mapovaním zemského povrchu, sa zvyšujú. Preto riešime aj projekty, založené na využívaní satelitných snímok. Ich interpretáciou možno získať informácie, ktoré sú zvyčajnými ...

1. jan 2003 o 22:30 Doc. RNDr. JÁN FERANEC, CSc.,Geografický ústav SAV, Bratislava

Krajiny zapojené do aktualizácie tematického dátového súboru CLC90.

Požiadavky na presnosť a aktuálnosť informácií, ktoré bezprostredne súvisia s mapovaním zemského povrchu, sa zvyšujú. Preto riešime aj projekty, založené na využívaní satelitných snímok. Ich interpretáciou možno získať informácie, ktoré sú zvyčajnými terénnymi meraniami a mapovaním takmer nedosiahnuteľné.

Ide najmä o možnosť sledovať rozsiahle územia v rovnakom čase, prípadne prostredníctvom jednej fyzikálnej veličiny, alebo opakovane vo vhodne zvolených termínoch. Pre tieto prednosti sa stali satelitné snímky rozhodujúcim zdrojom informácií v rámci celoeurópskeho projektu nazvanom Image and CORINE Land Cover 2000 (I&CLC2000 - Obraz a krajinná pokrývka 2000), ktorý koordinuje Európska environmentálna agentúra (EEA) so sídlom v Kodani. CORINE je skratka označujúca program Coordination of Information on the Environment (Koordinácia informácií o krajine).

Cieľom predchádzajúcej časti projektu CORINE Land Cover 90 (CLC90) bolo vytvoriť tematickú dátovú vrstvu o krajinnej pokrývke Európy v mierke 1:100 000 s použitím satelitných snímok (Landsat TM a SPOT).

Krajinná pokrývka, to sú objekty zemského povrchu (prírodné aj človekom vytvorené), ktoré na satelitných snímkach možno rozpoznať prostredníctvom fyziognomických (vzhľadových) charakteristík. Interpretácia satelitných snímok umožnila získať informácie o polohe a rozlohe areálov 44 tried krajinnej pokrývky Európy, z ktorých sa na Slovensku vyskytuje 31 tried.

Ako príklady uvádzame rozlohy tried nesúvislej sídelnej zástavby, ktorá zaberá 4,5 percenta z celkovej rozlohy Slovenska; listnaté lesy 20,7 percenta a ihličnaté lesy 11,7 percenta. Ich výskyt možno operatívne znázorniť aj prostredníctvom grafických výstupov.

Cieľom projektu I&CLC2000 je aktualizovať existujúcu celoeurópsku dátovú vrstvu CLC90, ktorá reprezentuje stav krajinnej pokrývky Európy v rokoch 1986-1995, na stav v roku 2000 +/- jeden rok, ako aj identifikovať zmeny krajinnej pokrývky Európy v rokoch 1990-2000. V súčasnosti je do projektu aktívne zapojených 15 krajín EÚ, Lichtenštajnsko a desať krajín pristupujúcich do EÚ.