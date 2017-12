Drony budú zaháňať ovce namiesto psov

V prípade, že by mali umelú inteligenciu, dokázali by nahradiť aj pastierov.

31. mar 2015 o 9:31 Milan Gigel

DUBLIN, BRATISLAVA. Sú pýchou každého farmára a ročne sa uskutočnia desiatky súťaží, v ktorej border kólie predvádzajú svoje schopnosti pri práci.

Načúvajú pískaným povelom, aby zahnali ovce k sebe a previedli ich na nové miesto.

Čoskoro sa však môže táto tradícia zmeniť. Na farme neďaleko írskeho Dublinu podľa BBC testujú schopnosti dronov, ktoré by dokázali vykonávať rovnakú činnosť.

V bezpečnom prostredí mimo hustého osídlenia by mohli dohliadať na pasúcu sa čriedu a presúvať ju na nové miesta. Inštinkt oviec unikať pred dronom je úplne rovnaký, ako keď sa za nimi objaví ovčiarsky pes.

Je to len začiatok a farmári sú zvedaví, do akej miery by nové technológie mohli byť nápomocné.

Vďaka umelej inteligencii by mohli farmárov zastúpiť, aby sa mohli na farmách venovať iným aktivitám. Nie je to však po prvýkrát, čo sa obrátili na technológie prenikli.

Už dlhšiu dobu sa pri chove dobytka používajú inteligentné obojky so senzormi. Nielenže sledujú ich aktivitu a dokážu s predstihom upozorniť na anomálie v ich chovaní, ale riadia aj prístup ku krmivu či dojaciemu automatu.

K nemu sa dojnica vyberie pri plnom vemene sama a za odmenu dostane krmivo. Vždy však len toľko, koľko jej prináleží. Rozbehnutých je aj niekoľko projektov, pri ktorých GPS moduly a akcelerometre vyhodnocujú správanie oviec.

Hoci spojenie technológií s chovom hospodárskych zvierat vyzerá na prvý pohľad podivne, farmári sú presvedčení o tom, že ide o cestu ktorú sa vyplatí preskúmať.