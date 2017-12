V Nemecku sa tento rok začne nástup UMTS, mobilnej siete tretej generácie

1. jan 2003 o 15:53 © TASR 2003

Bonn 1. januára (TASR) - Na jeseň tohto roku dcérska firma Deutsche Telekomu T-Mobile Deutschland uvedie do prevádzky telekomunikačnú sieť tretej generácie UMTS. Uviedol to predstaviteľ spoločnosti Timotheus Höttges. V prvej fáze budú mať k nej prístup len obyvatelia 75 veľkých nemeckých miest. Jej sprevádzkovaním splní T-Mobile podmienku telekomunikačného úradu, ktorý stanovil, že do konca tohto roku musí mať prístup do siete UMTS najmenej 25 % obyvateľov krajiny. Do konca roku 2005 by malo využívať možnosti najvýkonnejšej mobilnej telekomunikačnej siete, schopnej prenášať veľké dátové súbory, vyše 50 % Nemcov.

V roku 2000 získal Deutsche Telekom licenciu na prevádzkovanie siete UMTS za takmer 8 miliárd EUR. Höttges uviedol, že napriek zdržaniu, ktoré sa prejavuje pri sprevádzkovaní siete UMTS v Nemecku, výrobcovia vhodných mobilných telefónov nebudú schopní pokryť dopyt po nich.

Informoval nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

(1 EUR = 41,511 SKK)

