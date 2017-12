Mravčia kráľovná necháva ľud zlikvidovať konkurentku

Londýn 1. januára (TASR) - Vysokopostavené príslušníčky jedného juhoamerického druhu mravcov nechávajú rozhodovať mocenské boje vo svojej kolónii nižšie postaveným pomocníkom. S konkurentkou nebojujú priamo, ale označia ju špeciálnou látkou. Takto označenú rivalku si "podajú" ďalšie mravce a prinajhoršom ju dohryzú na smrť, napísal britský časopis Nature.

Thibaud Monnin a jeho kolegovia z University Sheffield študovali správanie druhu Dinoponera quadriceps, ktorý dorastá až do dĺžky tri centimetre. Jeho kolónie neriadi kráľovná, ale vybraná robotníčka, ktorá má niekoľko vysokopostavených pomocníčok.

Občas sa však stane, že niektorá z týchto pomocníčok sa odváži postaviť proti svojej "nadriadenej" a spochybniť jej výhradné právo na rozmnožovanie. Výsledkom je krátky, ale intenzívny boj medzi rivalkami, pri ktorom si vládkyňa niekedy zavolá na pomoc svoj ľud.

Signálom, že ide to tuhého je jej narovnaný osteň, ktorý si otrie o svoju konkurentku. Takto označenú súperku uchopí niekoľko robotníčok za nohy a tykadlá, ktoré ju hryzú aj niekoľko dní. Aj keď burička útok prežije, svoje postavenie v kolónii navždy stratí.

Výskum ukázal, že nevyhlásená kráľovná potrie svoju rivalku signálnymi látkami z Dufourových žliaz. Zloženie týchto látok závisí od postavenia producentky. Čím je vyššie, tým viac stúpa podiel dlhých uhľovodíkových reťazcov v signálnych látkach. Z doterajších pozorovaní vyplýva, že dostatok týchto molekúl produkuje iba najsilnejšia robotníčka.

Vedci sa domnievajú, že robotníčky sa do mocenského boja zapájajú preto, že so súčasnou vládkyňou sú spravidla v bližšom príbuzenskom vzťahu ako by boli s potomstvom novej vládkyne. Udržiavanie stabilných mocenských pomerov tak zabezpečí odovzdávanie vlastných génov.