Počítač nám pripomenie celý život

1. jan 2003 o 1:56 © TASR 2003

Londýn 1. januára (TASR) - Počítače budú možno už čoskoro schopné archivovať všetky naše listy, telefonáty a fotografie. Každý človek si bude môcť vytvoriť kroniku vlastného života, ktorú si prelistuje ako multimediálny denník.

To všetko má umožniť projekt koncernu Microsoft s príznačným názvom MyLifeBits, uviedol časopis New Scientist. Systém napríklad uloží fotografie urobené kamerou zabudovanou v mobilnom telefóne a preloží ústne poznámky k nim do znakovej reči, takže sa v nich budú dať hľadať konkrétne slová.

Archivovať bude možné aj telefonáty, listy alebo filmy. Takže ak niekto stretne na ulici dávneho známeho, ale presne nevie, o koho ide, spomienky mu oživí práve MyLifeBits.

Počítačový expert Doug de Groot z univerzity v holandskom Leidene vidí prednosť systému v tom, že umožňuje zanechať záznamy potomstvu, ktoré sa z nich dozvie viac ako z nič nehovoriaceho rodokmeňa.