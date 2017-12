Pozor, dvetisíctretí rok prichádza!

31. dec 2002 o 1:36 Redakcia

Je to až k neuvereniu, že celých dvetisíctri rokov môžeme oslavovať Silvestra. Možno nie v takej forme ako dnes, čo je celkom iste spôsobené oneskoreným vynálezom zvaným šampanské, ale predsa si ľudia každý rok pripomínali, že ešte stále chodia po matičke Zemi. My už našťastie šampanské vymyslené máme, a preto sa ho môžeme do sýtosti napiť. Samozrejme s mierou - šampanské totiž býva ťažké na žalúdok ;).

Či už strávite prelom roka so šampanským alebo bez neho, celá redakcia HRY.SME.sk vám želá všetko dobré do nového roku! Nech vás v ňom čaká zdravie, šťastie, láska a úspechy. K tomu veľa kvalitných hier, čo najmenej zákysov v nich a kvalitný herný web, na ktorom vždy nájdete informácie, ktoré potrebujete...

PF 2003

Vaša redakcia

P.S. Prvé novoročné vydanie HRY.SME.sk vás privíta až 2. januára s článkom 20 najočakávanejších hier roka 2003. Dovtedy si berieme novoročnú dovolenku:).