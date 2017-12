Google chce spustiť reklamu na mieru aj do televízorov

Nový systém vyhodnotí sledovanosť a umožní cielenie reklamných spotov.

23. mar 2015 o 13:05 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Sedíte pred televízorom a namiesto reklamy na lacnú dovolenku pri mori sa na vašej obrazovke zobrazí reklama na záhradkárske náradie.

Iba preto, že ktosi na druhom konci tuší, že patríte medzi vášnivých milovníkov pestovania zeleniny.

Novú reklamnú technológiu testuje internetový gigant na zákazníkoch služby Google Fiber v Kansas City. Po vzore internetu sa pre televízne set-top boxy snaží vytvoriť férový systém, v ktorom by firmy platili iba za tú reklamu, ktorú si diváci pozrú počas sledovania televízora.

So spätnou väzbou cez internet má byť jasné nielen to, do akej miery sú jednotlivé reklamy sledované, ale majú aj pribudnúť možnosť ich prispôsobenia.

Je zvykom, že lokálni poskytovatelia TV služieb kombinujú globálnu reklamu s lokálnou.

Google sa podľa magazínu Engadget snaží preveriť spoľahlivosť svojho konceptu, aby získal ďalší trhový priestor pre svoje pôsobenie.

S dlhoročnými skúsenosťami vo svete internetovej reklamy by televíznym operátorom mohol ponúknuť technológie, ktoré im doposiaľ chýbali.

Deje sa tak v dobe, keď mnohé firmy prehodnocujú účinnosť svojich marketingových nástrojov.

Kým ešte pred rokmi s istotou investovali do reklamy v tlačených médiách, rozhlase a televízii, v posledných rokoch sa snažia dosiahnuť vyššiu účinnosť cez kanály, ktoré sú adresnejšie a s jasnejším pozadím.

Práve to chce využiť Google, kým sa jeho konkurenti nechytia rovnakej výzvy. I v tomto prípade môže byť prvenstvo rozhodujúce.