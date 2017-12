Nové e-mailové vírusy ohrozujú užívateľov internetu

8. júl 2001 o 20:21 TASR

Mníchov 8. júla (TASR) - Fanúšikovia americkej speváčky a herečky Jennifer Lopezovej by nemali podľahnúť pokušeniu e-mailovej správy, ktorá obsahuje prílohu nazvanú Jenniferlopez_naked.JPG.VBS. Otvorenie tohto súboru totiž spustí ďalší zo série škodlivých počítačových vírusov šírených elektronickou poštou.

Ako informoval mníchovský počítačový časopis PC-Welt, vírus s názvom VBS/Lopez.A@mm sa šíri počítačmi s nainštalovaným operačným systémom Windows rovnakým spôsobom ako to v minulom roku robil neslávne známy vírus I love you.

Predmet e-mailu, ktorým sa najnovšia hrozba šíri, obsahuje slová "re: Where are you?". V prípade otvorenia priloženého súboru sa vírus aktivuje a automaticky sa rozpošle ľuďom z adresára programu Microsoft Outlook. Okrem toho "vypustí" aj nebezpečný vírus Win32/CIH, ktorý prepisuje údaje uložené v počítači.

Aby to užívatelia internetu mali ešte horšie, prostredníctvom elektronickej pošty sa v súčasnosti rozširuje aj ďalší vírus Win32/MSWorld@mm s predmetom e-mailovej správy "Miss World". Názov prílohy sa pri tomto víruse neustále mení, avšak vo všetkých prípadoch je to aplikácia s koncovkou .exe o veľkosti asi 130 kilobajtov.

Vírus sa po aktivácii otvorením prílohy pošle na prvých 50 adries z adresára Outlooku a na obrazovke celkom nevinne ukáže obrázok opice v bikinách. Oveľa ničivejšia je však jeho činnosť "v pozadí". Zmení totiž systémový súbor autoexec.bat, do ktorého pridá inštrukciu na formátovanie pevného disku, čo sa stane pri ďalšom spustení počítača.