Windows 10 môže na nových notebookoch vymknúť konkurenciu

SecureBoot môže zviazať operačné systémy s hardvérom počítača.

23. mar 2015 o 9:06 Milan Gigel

PEKING, BRATISLAVA. Je to technológia, ktorá má ochrániť kľúčové prvky operačného systému pred škodlivým kódom. Počítač pri jeho štarte preveruje digitálne podpisy, aby zaručil, že jadro v sebe neskrýva nástrahu.

Výrobcovia notebookov a počítačov môžu SecureBoot využívať na zvýšenie bezpečnosti zákazníkov už pri operačnom systéme Windows 8.

Od nového Windows 10 sa však dobrovoľný prvok môže zmeniť na povinnosť. Podľa magazínu Digital Trends to vyplýva z materiálov, ktoré Microsoft prezentoval na konferencii v Číne.

V praxi by to znamenalo, že majitelia nových zariadení by nemohli používať iné operačné systémy, ako tie, s ktorým si zariadenia zakúpili. SecureBoot je technológia, ktorá pevne zväzuje hardvér počítača s jeho systémom.

Podobný prístup poznáme zo sveta smartfónov, pri počítačoch sa však dosiaľ neujal. Nový prvok zapadá do konceptu vyššej bezpečnosti a súkromia používateľov systému Windows 10.

Spolu s ním sa na trh dostanú aj spotrebiteľské notebooky pre domácnosť s predinštalovanou biometriou s cieľom nahradiť heslá modernejšou alternatívou.