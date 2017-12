NBA Live 2003 - zaújimavá alternatíva k NHL 2003

30. dec 2002 o 12:38 Stano Bandzi

Electronic Arts nám po dvojročnej pauze prinášajú najnovšiu verziu basketbalu. Rovno sa vám priznám, že nemám rád basketbal (naposledy, keď som ho hral, som z haly odišiel s tromi očami namiesto pôvodných štyroch), ale cítim potrebu odstrániť akýsi pocit nenaplnenosti, keď som si toho roku z nového hokeja veľa neužil. Ak máte na NHL 2003 (PC recenzia / PS2 recenzia) podobný názor ako ja, čítajte pozorne ďalej, pretože NBA nám ponúka veľmi zaujímavú alternatívu.

Vopred by som ešte chcel povedať, že celá moja doterajšia skúsenosť s minulými verziami tejto hry sa obmedzuje na niekoľko minút. Takže je pre mňa niečím novým a možno budem opisovať fakty, ktoré sú hráčom tejto série už dôverne známe.

Ale nemrhajme už vzácnym časom našim a povedzme si niečo o NBA Live 2003, ako o hre – športovom simulátore.

V princípe sa samozrejme podobá na svoje sestričky ako napríklad NHL alebo FIFA, ale dáva nám okrem toho pocit odlišnej basketbalovej atmosféry. A sila tejto atmosféry vás bude sprevádzať na každom kroku ako budete hrať NBA. Pochádza hlavne z iného pohľadu kamery, ktorá je bližšie a tým sprostredkúva lepší kontakt so samotnými hráčmi, hra je oveľa osobnejšia. Ďalej je umocnená zmyslom autorov pre detail a dokonalosť, aby každá časť hry, každá piaď športovej haly čo najvernejšie pripomínala skutočnosť.

Samozrejme že NBA Live 2003 má licenciu na originálne mená najlepšej basketbalovej ligy sveta, ako aj na všetko ostatné s tým spojené. Súpisky by mali byť aktuálne k 1. októbru 2003. Bohužiaľ niekoľko hráčov sa do hry kvôli problémom s licenciami nedostalo. Hráči majú svoje vlastné tváre a vlastné osobnosti vyjadrené údajmi o výkonnosti.

Hra nám ponúka hneď niekoľko herných módov. Asi najpodstatnejším je sezóna. V nej získame plnú kontrolu nad nami vybraným tímom. Môžeme postupovať až cez 25 nasledujúcich sezón. Nechýba tu samozrejme kupovanie hráčov, podpisovanie zmlúv s voľnými hráčmi a nováčikmi atď. Zaujímavosťou je istá davká managementu, keď máte k dispozícií určitý počet bodov, pomocou ktorých tieto operácie budete vykonávať.

Ak sa nám už nechce hrať celú sezónu, je tu možnosť samotných play-off. Zaujímavosťou je mód jeden na jedného, keď si obaja hráči vyberú svojho basketbalistu a hrá sa na jeden kôš podľa pravidiel streetballu. A ak sú pre vás aj dvaja hráči príliš mnoho, môžete hrať sami tréning a nerušene si vyskúšat všetko možné hádzanie a driblovanie.

Zahráme si buď sami, alebo s kamarátom cez LAN či Internet. A aby som nezabudol, nechýba ani hra dvoch hráčov na jednom počítači. Viac ako dvaja si ovšem NBA nezahráte.

Grafika: 8 / 10

Po grafickej stránke je hra naozaj na veľmi vysokej úrovni. Všetci hráči sú veľmi dobre vymodelovaní do najmenších detailov. Pekne, i keď nie dokonale, je stvárnené ich svalstvo na rukách a nohách, ako aj funkčná mimika tváre. Pri každej hernej situácii je na nich vidieť konkrétny pocit. Jednotliví hráči sú veľmi zreteľne odlíšiteľní ako vzrastom (napríklad obrovitý Shaquille O’Neal medzi ostatnými „malými“ hráčmi) tak aj tvárou, či farbou pleti. Veľkú pochvalu si zaslúži aj ich pohyb, na ktorom si dali obvzlášť záležať a vyzerá takmer realisticky. Jedinou chybičkou je občasné posúvanie hráčov či už po zemi alebo aj vo vzduchu. Viem, že dotyční dvojmetroví chlapíci vedia skákať naozaj dobre, ale všetko má svoje hranice. Animácia mi niekedy pripadá trošku trhaná (najmä v intre). Inak sú veľmi pôsobivo zvládnuté auto-replaye, ktoré vám priblížia rôznymi kamerami tie najkrajšie parádičky v hre.

Nezaostáva ani spracovanie športových hál. Naleštená palubovka sa pekne leskne a odráža obrazy hráčov. Basketbalisti na striedačke veľmi kvetnato reagujú na priebeh hry, tak ako aj tréner (každé mužstvo má svojho vlastného trénera). Akurát rozhodca vyzerá ako eskimák. Čo mi ale prekáža, tak to sú zase len dvojrozmerní diváci. Veď plne vymodelovaní boli už v minuloročnej NHL, i keď len v prestrihoch. Tu sa s tým ale akosi nezaoberali.

Ani hardwarové nároky nie su nijak krkolomné, ako minimum sa uvádza PIII 450Mhz, 128 Mb RAM a 16Mb grafická karta. Neviem si predstaviť, ako by hra bežala na takomto počítači, nakoľko dokáže vyťažiť aj tie kvalitnejšie mašiny (keď zapnete anisotropic filtering). Niekedy trocha nešťastné je ukazovanie 3D modelov hláv hráčov, lebo kurzor mi pri striedaní počas hry dosť trhal.

Interface: 8 / 10

Celá hra sa ešte s rezervou vojde na príjemné jedno CD, takže nezaberie veľa miesta na HDD, prípadne si môžeme zvoliť ešte aj menšiu inštaláciu. Dôležité je ale, mať dosť rýchlu CD-romku. Menu je graficky pekne spracované a ponúka naozaj dostatočné možnosti nastavenia, i keď nie až také ako v NHL, ale myslím si, že to stačí. Na druhej strane vyzerá podstatne príjmnejšie a jednoduchšie. Vo vnútri to ale nie je úlne dokonalé, pretože nováčik sa v rôznych nastaveniach nemusí vyznať. Umiestnenie niektorých položiek je dosť nelogické (Napr. čakali by ste Save/load pod menu options?).

Veľmi kvalitne je vyriešené ovládanie počas samotnej hry, pretože je veľmi jednoduché, ale vysoko funkčné a poskytuje širokú škálu vykonávaných pohybov v hre. Je to docielené aj odlišnou funkciou každej klávesy hlavne v situácii útoku a obrany (s loptou a bez lopty). Úplne si vystačíme so šiestimi základnými klávesami (+ šípky). Ich rôznymi kombináciami sa dajú dosiahnuť rôzne špeciálne pohyby, ako aj špeciálne kombinácie v rámci tímu.

Počas zápasu sa dá jednoducho vyberať pohľad kamery, dobre sa hrá takmer pri každej, je to len vec vkusu a zvyku. Môžeme si pozrieť aj replay, ten má však trochu nedomyslené ovládanie a je pomerne krátky. Dá sa meniť aj taktika tímu a striedať hráči. Čo ma však dosť otravuje je, že ich musím striedať vždy sám (automatické striedanie som v hre akosi neobjavil).

Hrateľnosť: 9 / 10

NBA po stránke hrateľnosti vyhráva najmä vďaka vynikajúcemu ovládaniu hráčov a majstrovsky vyváženému pomeru medzi tým, čo ovládate vy, a tým, čo za vás spraví počítač. Hru si môžete ešte prispôsobiť výberom nastavenia arcade/simulation. Určite vás bude baviť a vyťažuje z danej témy maximum.

Multiplayer: 8 / 10

Aj ten najrýchlejší počítač zatiaľ nedokáže rozmýšľať, takže multiplayer zostáva najzábavnejším spôsobom počítačovej zábavy. Pri NBA sa takisto najlepšie zabavíte pri hre s kamarátom (aspoň je komu nadávať). Myslím si, že najčastejšie to bude práve hra na jednom počítači, pretože o dvoch sa podľa mňa neoplatí hrať po internete či po LANe. Je škoda, že sme takto limitovaní čo sa týka počtu hráčov, ale na druhej strane si viem hru viacerých hráčov ťažko predstaviť (ale určite by sa dalo, veď aj NHL môžete hrať desiati).

Zvukové efekty: 9 / 10

Vynikajúco hra dopadla aj po stránke ozvučenia. Všetky zvuky znejú realisticky (odrážanie lopty, pískanie topánok na palubovke, hrmot koša atď.) Naozaj pôsobivé sú pokriky a komentáre samotných hráčov, ktoré hru veľmi oživujú. Najciteľnejšie je to pri hre jeden na jedného, keď basketbalisti posmešne komentujú počínanie vlastné ako aj súperove. Atmosféru umocňuje aj halový hlásateľ, ktorý boxerským spôsobom vyhlasuje mená najväčších hviezd, keď sa im podarí skórovať. Podľa situácie sa mení aj hlasitosť publika.

Nesmieme zabudnúť ani na solídny komentár, ktorého sa ujali dvaja profesionálni komentátori a svoju úlohu zobrali naozaj zodpovedne (oproti tým dvom z NHL). Majú síce trochu menej výrazné hlasy a taký drsnejší americký prízvuk, ale aspoň nerušia hru a skvalitňujú celkový pocit. Ich slovná zásoba by si síce zaslúžila malé rozšírenie, no aj tak pôsobí komentár veľmi uceleným dojmom.

Hudba: 8 / 10

Ako k hokeju patrí rock, tak patrí k basketbalu rap. Autori pre nás teda pripravili čisto rapový soundtrack, a soundtrack je to naozaj veľmi kvalitný. Je to síce skôr taký ľahký štýl s príchuťou popu, ale songy sú nápadité a väčšinou stvorené špeciálne pre hru (s príslušnými textami). Pričinili sa o ne aj známe mená, ako napríklad Busta Rhymes. Hudba sa objavuje aj počas samotnej hry pri niektorých situáciách (úspech domáceho tímu).

Inteligencia & obtiažnosť: 9 / 10

Patria rozhodne medzi najsilnejšie časti hry. Čo sa týka obtiažnosti, môžeme si vybrať zo štyroch stupňov, ako sa budeme postupne zlepšovať. Neviem, ako bude obtiažnosť vyhovovať skúsenému hráčovi NBA, ale pre mňa bola viac než prijateľná. I keď na prvý pohľad vyzerá hra veľmi jednoducho, ona takou nie je a núti vás sústrediť sa, zlepšovať, inak vás počítač roznesie po palubovke. Je tu prítomný citeľný rozdiel v taktike hry rozdielnych tímov, napríklad jedni sa sústredia na rýchle brejky, iní na trojkové hody alebo individuálne prieniky cez obranu. Žiadne výhrady nemám ani k fyzikálnemu správaniu sa lopty, ktorý takmer odzrkadľuje skutočnosť.

Záverečný verdikt: 9 / 10

Ako som spomenul na začiatu, po tejto hre som siahol prakticky len z núdze. Nakoniec som bol ale veľmi pozitívne prekvapený jej kvalitou. Programátori ju stvorili s veľkým zmyslom pre dokonalosť a pre detail. Záverečné hodnotenie dávam hre s ohľadom na jej fanúšikov a fanúšikov basketbalu, pre ktorých je hra vlastne určená. Každučký aspekt do hry vyslovene zapadá a spolu vytvárajú veľmi kvalitnú atmosféru. Neviem ako vy, ale ja už mám svoju športovú hru roka.

Hru na recenziu zapožičala a v SR distribuuje Cenega Slovakia.