Čína poslala do vesmíru štvrtú loď bez posádky

Peking 30. decembra (TASR) - Čína dnes vypustila na obežnú dráhu okolo Zeme svoju v poradí štvrtú bezposádkovú vesmírnu loď.

30. dec 2002 o 3:58 © TASR 2002

Ako oznámila štátna agentúra Sinchua, loď Šen-čou IV (v preklade Magická loď) vyniesla do vesmíru o 00.40 h miestneho času (v nedeľu o 17.40 h SEČ) nosná raketa typu Dlhý pochod II F, ktorá štartovala z kozmického centra Ťiou-čchüan v provincii Kan-su. Štart bol úspešný a loď dosiahla plánovanú obežnú dráhu.

V agentúrnej správe sa píše, že projekt Šen-čou IV by mohol už čoskoro otvoriť dvere prvému čínskemu vesmírnemu letu s posádkou. Počas tohto skúšobného letu sú na palube všetky systémy, ktoré by astronauti potrebovali. Aj počas predchádzajúcich troch letov sa uskutočnili rôzne technické skúšky, ktoré dopadli dobre

Štart rakety sledoval priamo na mieste predseda čínskeho parlamentu Li Pcheng. Úspešný štart podľa neho demonštruje rastúcu zrelosť čínskej technológie vesmírnych letov s posádkou.

Čína by chcela poslať svojho prvého kozmonauta do vesmíru do konca tohto desaťročia. Prvý čínsky let bez posádky sa uskutočnil v novembri 1999, druhý v januári 2001 a tretí v marci 2002.