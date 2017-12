Červy dokážu odhaliť rakovinu, skôr a lepšie ako testy

Miniatúrne hlísty majú lepšiu úspešnosť ako súčasné klinické testy.

21. mar 2015 o 0:00 Dominik Holič

(Zdroj: UNIVERSITY OF FLORIDA)

FUKUOKA, BRATISLAVA. Vyhýbajú sa moču zdravých ľudí, ale láka ich moč pacientov s rakovinou. Dokážu dokonca odhaliť jej prítomnosť v tele skôr ako bežne používané testy.

Iba milimeter veľké hlísty Caenorhabditis elegans, ktoré žijú v pôde a vo vode, tak môžu včas identifikovať chorobu a umožniť pacientovi skorú liečbu.

Červíky podľa portálu Business Insider reagujú na špecifický zápach v moči. Úspešnosť majú takmer 96 percent, čo je podstatne viac ako pri testovaní vzoriek krvi.

Podarilo sa im podľa Japan Times označiť aj vzorky dvoch pacientov z roku 2011, ktorým rakovinu diagnostikovali až o dva roky neskôr. Zatiaľ však nedokážu rozpoznať, o akú formu ochorenia ide.

"Ak pošlete z domu do testovacej inštitúcie kvapku moču, môžete tak chorobu odhaliť. Pomôže to aj znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť," povedal pre Japan Times Takaaki Hirotsu, jeden z výskumníkov, ktoré svoje zistenia publikovali v žurnále PLOS One.

Test by mal stáť do desiatich eur a výsledky pacient dostane do 90 minút. Vedci spolupracujú s firmou Hitachi, aby mohlo byť testovacie zariadenie verejnosti dostupné v roku 2019.

