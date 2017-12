Apple odvoláva z trhu sieťové diely PC kvôli možnému prehrievaniu

8. júl 2001 o 18:09 TASR

New York 8. júla (TASR) - Americký výrobca osobných počítačov Apple Computer Inc. odvoláva z trhu 570 000 sieťových dielov, ktorými boli od mája 1998 do marca 2000 vybavené počítače PowerBook G3.

Postihnuté časti by sa mohli podľa Apple prehrievať a vyvolať požiar. Apple tieto diely bezplatne vymení. Podnik má informácie doteraz o šiestich prehriatych dieloch.

Akcia sa týka len sieťových častí z dvojpólovým spojením, ktoré bolo dostať s predchádzajúcimi verziami systému PowerBook G3 alebo ako jednotlivé časti v Severnej Amerike, Japonsku, Latinskej Amerike a v ázijsko-pacifickom regióne. Odvolanie z trhu sa netýka sieťových častí s trojpólovým spojením, ktoré boli dodané do Európy, na Blízky východ a do Afriky.

