V piatok sa stratí časť slnka. Viete ako funguje zatmenie?

Jarnú rovnodennosť bude sprevádzať čiastočné zatmenia Slnka pozorovateľné aj na Slovensku.

19. mar 2015 o 14:12 Dominik Holič

BRATISLAVA. Ak by sa na oblohu v piatok pozreli naši predkovia, videli by veľkú drámu. Deň veľkých osláv Dažboga, slovanského boha Slnka, by o deviatej ráno narušili draky a vlkolaky. Naši predkovia boha totiž uctievali pri rovnodennostiach a zatmenia Slnka vnímali ako jeho boj s rôznymi príšerami.

Pre nás bude piatkové čiastočné zatmenie už súhra náhod na obežných dráhach Zeme okolo Slnka a Mesiaca okolo Zeme. Zatmenia sú jedným z najčastejších a najlepšie pozorovateľných vesmírnych úkazov na oblohe.

video //www.sme.sk/vp/31570/

Pravidelná zhoda okolností

Mesiac sa väčšinou objavuje nad, alebo pod polohou Slnka, pretože jeho obežná dráha je v porovnaní zo zemskou naklonená o niečo viac ako päť stupňov. Zatmenia Slnka nastávajú na dvoch takzvaných mesačných uzloch, kde sa tieto dráhy pretínajú.

Ak sa stane, že na mesačnom uzle je Mesiac v splne, alebo nove a na jednej priamke so Slnkom a Zemou dochádza k zatmeniu. Mesiac dokáže na oblohe zakryť štyristokrát väčšie Slnko, pretože pomer veľkostí oboch telies je takmer rovnaký ako pomer ich vzdialeností od Zeme. Preto sa aj ľuďom javia ako rovnako veľké.

Zatmenia Slnka sa pravidelne opakujú, odhaduje sa, že na jednom mieste sú pozorovateľné v priemere každých 385 rokov. Môžu sa však znovu objaviť aj krátko po sebe.

Ako putuje zatmenie po zemskom povrchu? Pozrite si interaktívnu mapu

U nás len čiastočné

Pri zatmení vrhá Mesiac na Zem tieň v podobe úzkeho pásu. Pozorovatelia v takzvanom páse totality môžu vidieť úplné zatmenia Slnka. Slovensko sa v ňom tentokrát síce nenachádza, ale je dosť blízko, aby sme mohli pozorovať aspoň čiastočné zatmenie.

Úplné sa bude dať z pevniny vidieť iba na Špicbergoch a Faerských ostrovoch. Na týchto miestach sa približne dve a pol minúty zotmie, akoby bol súmrak. Na miestach kde Mesiac zakryje menej ako 90 percent bude zmena svetla zanedbateľná.

Kým piatkové zatmenie si užijú predovšetkým obyvatelia Európy a častí Ázie a Afriky, nasledujúce čiastočné v septembri tohto roku uvidia iba v Južnej Afrike, na Madagaskare a Antarktíde.

Podľa Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied si ľudia na Slovensku budú môcť ďalšie zatmenie pozrieť v júni roku 2021. Predpovedajú, že bude opäť čiastočné a zakryje iba jednu desatinu Slnka. Úplne zatmenie Slnka sa ukáže na severe Slovenska až o stodvadsať rokov.

Kliknite sem pre väčšie rozlíšenie.