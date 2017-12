Dlhé dojčenie môže viesť k vyššiemu IQ

Materské mlieko by mali deti prijímať aspoň pol roka, je kvalitným zdrojom mastných kyselín pre rozvoj mozgu.

18. mar 2015 o 21:00 TASR

RIO DE JANIERO. Rozsiahly výskum brazílskej univerzity odhalil možnú súvislosť medzi dojčením a inteligenciou človeka.

Vedci z brazílskej Federálnej univerzity v meste Pelotas pozorovali takmer 3500 dojčiat, pochádzajúcich z rôznych sociálnych vrstiev.

Zistili pritom, že tie, ktoré matky dojčili dlhšiu dobu, dosiahli v dospelosti lepšie výsledky v IQ testoch. Niektoré z detí pritom matky dojčili menej ako mesiac, zatiaľ čo iné až vyše roka.

Výsledky výskumu v odbornom magazíne The Lancet Global Health by mohli podporiť aktuálne odporúčania expertov, že deti by mali prijímať mlieko priamo od vlastnej matky aspoň po dobu šiestich mesiacov.

Autor štúdie, doktor Bernardo Lessa Horta podľa BBC tvrdí, že materské mlieko môže poskytnúť novorodencom výhody, pretože je dobrým zdrojom dlhých reťazcov nasýtených mastných kyselín, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj mozgu.

Tím vedcov z brazílskej univerzity pripustil, že na inteligenciu človeka vplýva nielen dĺžka dojčenia, ale aj mnoho iných faktorov.

Napriek tomu štúdia preukázala, že deti, ktoré boli dojčené po dlhšiu dobu, zarábali v dospelosti viac a boli schopnejšie dosiahnuť vyššiu úroveň vzdelania.

doi.org/10.1016/S2214-109X(15)70002-1