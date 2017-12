Medzinárodná štvorčlenná expedícia dorazila pešo na južný pól

Londýn 29. decembra (TASR) - Medzinárodný štvorčlenný tím v noci nadnes cez satelitný telefón informoval, že sa im pešo podarilo dosiahnuť južný pól.

29. dec 2002 o 14:56 © TASR 2002

Expedícia, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti stého výročia antarktickej expedície britského bádateľa Roberta Falcona Scotta v rokoch 1901-1904, vyštartovala k svojmu cieľu 17. novembra z fjordu Herculean v čílskej Antarktíde. K pólu išli členovia expedície pešo a za sebou ťahali sane s nákladom prístrojov a zásob.

Po púti dlhej 113 kilometrov všetci štyria postavili v noci nadnes stan asi 20 metrov od južného pólu, uviedol 27-ročný Brit Tom Avery pre britskú agentúru Press Association. "Práve sme postavili stan a oddychujeme, cítime sa dobre. Išli sme celú noc bez odpočinku, a tak sme dobre uťahaní," povedal Avery pre agentúru.

Ďalším členom tímu je 27-ročný Londýnčan Patrick Woodhead, 45-ročný Kanaďan Paul Landry a 28-ročný Juhoafričan Andrew Gerber. Príchod na južný pól skupina oslávila tým, že sa telefonicky spojili s rodinami a blízkymi priateľmi. "Andrew a ja máme ľahšie omrzliny na tvárach, ale všetky prsty na rukách a nohách sú nedotknuté. Sme neskutočne šťastní a v poriadku," povedal Avery pre agentúru.

Celú skupinu vyzdvihne dnes malé lietadlo, ktoré ich dopraví z južného pólu späť na antarktickú základňu. Potom, ak im to počasie dovolí, budú pokračovať do Punta Arenas na juhu Chile. Do Londýna by sa mali vrátiť 19. januára. Okrem dobytia južného pólu je cieľom tejto expedície aj získanie finančných prostriedkov na charitu vo výške 500.000 libier.

Robert Scott dosiahol južný pól na svojej druhej antarktickej expedícii 18. januára 1912. On a jeho skupina však cestou späť zahynuli. Nórsky bádateľ Roald Amundsen ho predstihol iba o niečo skôr ako mesiac a stal sa prvým bádateľom, ktorý stál na južnom póle.