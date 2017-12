Nová technológia výrazne zrýchli 3D tlač

Namiesto hodín minúty. Nová 3D tlačiareň vytvára predmety vrstvu po vrstve namiesto bodov.

18. mar 2015 o 11:58 Milan Gigel

VANCOUVER, BRATISLAVA. Je to technológia, vďaka ktorej priestorová tlač netrvá hodiny, ale minúty. Výrazné zrýchlenie by mohlo premiestniť 3D tlačiarne zo stolov konštruktérov priamo do výrobných liniek komerčných produktov.

So zdĺhavým vrstvením roztavených plastov, či spekaním práškov pomocou laseru je podľa BBC koniec.

Carbon 3D prichádza s procesom, ktorý pri modelovaní využíva tekutý polymér vytvrdzovaný ultrafialovým žiarením a kyslíkom. Celá 3D tlač tak prebieha pod jeho hladinou.

Kým rameno s upnutou súčiastkou stúpa v jemných krokoch nahor, ultrafialový projektor premieta vrstvičku po vrstvičke, vždy nový rez vyrábanej súčiastky. To spôsobí vytvrdzovanie polyméru.

Kým doterajšie technológie pracovali vo vrstve vždy bod po bode, v tomto prípade sa celá vrstva vytvrdzuje dohromady, v jedinom kroku.

Súčiastka, ktorá sa tradičnou technológiou vyrába 10 hodín je vďaka novej technológii vyrobiteľná v priebehu desiatich minút. Zložitosť vnútornej štruktúry pri tom nehrá žiadnu úlohu v rýchlosti tlače.

Hoci predstavený prototyp tlačiarne nedokáže vyrobiť veľké výrobky, nič nestojí v ceste výrobe väčších strojov, ktoré by to zvládli. Nový spôsob tlače by mohol byť preto revolučný.

Dokáže vyrobiť zložité súčiastky, ktoré inými technológiami opracovávania vyrobiť nemožno.

video //www.youtube.com/embed/VTJq9Z5g4Jk