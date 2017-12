Mliečna cesta môže byť zvlnená a väčšia ako sme si doteraz mysleli

Tvar galaxie nemusí pripomínať disk, ale skôr povrch jazera, do ktorého niekto hodil kameň.

17. mar 2015 o 18:26 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Naša galaxia môže byť o polovicu väčšia, ako astronómovia doteraz predpokladali. Mliečna cesta mala podľa doterajších odhadov naprieč približne stotisíc svetelných rokov.

Tím astronómov však po opakovanej analýze dát zozbieraných observatóriom v Novom Mexiku tvrdí, že hviezdy na okraji galaxie sú v skutočnosti zoradené do tvaru, ktorý pripomína zvlnený povrch jazera.

Ak by vzor platil pre ďalšie časti galaxie, mohla by sa celková veľkosť Mliečnej cesty zväčšiť až na 150-tisíc svetelných rokov. Štúdiu astronómovia odovzdali na publikovanie vo vedeckom časopise Astrophysical Journal.

Pôvod zvlnenia ostáva zatiaľ neznámy. Mohol by vzniknúť napríklad, ak by cez našu galaxiu preletela trpasličia galaxia, ktorá by hviezdy rozvlnila podobne ako kameň hodený do vody, povedala pre Discovery News Heidi Newbergová, ktorá sa na novom výskume podieľala.