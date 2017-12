Devastation - sľubná FPS na novom Unreal engine

Menej známy vydavateľ hier ARUSH Entertainment sa snaží dostať do pozornosti hráčov, a po retro-srandičke Duke Nukem: Manahattan Project pre nás v spolupráci s vývojármi od Digitalo chystá veľmi sľubne vyzerajúci projekt pod menom Devastation.

Devastation je klasickou 3D first-person akciou, zasadenou do postapokalyptického prostredia našej matičky Zeme roku 2075. Pravú príčinu onej apokalypsy však nepoznáme, a zrejme ju budeme musieť odhaliť až počas samotnej hry. Už od počiatku je však evidentné, že naša demokratická spoločnosť dopadla zle-nedobre. Obrie komerčné spoločnosti disponujú technickými a vojenskými prostriedkami a zvyšku ostatného tvorstva nechávajú priestor len na to, aby sa mohlo váľať v odpadkoch, viesť každodenný boj o prežitie s pouličnými potkanmi a hlavne samozvanými strážcami zákona. Samozrejme, aby sme mali čo hrať, nájde sa niekto ochotný vyjadriť svoju nespokojnosť s týmto ‚kapitalizmom‘ so zbraňou v ruke. A hádate správne, ten niekto ste vy.

Nejde o žiadny béčkový titul. Hra je poháňaná mierne modifikovanou verziou nového Unreal enginu, chýbať nebude ani ultrakvalitný fyzikálny model Karma. Tieto substancie nám zaručene zabezpečia dokonalé technické spracovanie hry. Pôvodne mal byť engine zmesou starého Unreal enginu s novým, ale nakoniec sa programátori rozhodli pre úplný prechod na ten nový. Oni samotní sú ním absolútne nadšení, a navyše do hry implementovali svoj vlastný particle systém OFX. Pomocou neho nám na obrazovke vykúzlia tie najkvalitnejšie efekty streľby, tečúcej vody, dymu, pary atď. aké ste kedy videli.

Zrejme vám názov Digitalo nič nehovorí. Je teda načase povedať si niečo o autoroch tohto nádejného projektu. Je to partia nadšencov, ktorá sa sformovala z komunity zaoberajúcej sa modifikovaním starého Unrealu. Skúsenosti majú už aj z niektorých oficiálnych projektov (napríklad nevydaný datadisk do Unreal Tournamentu). Ich nadšenie, nekomerčné záujmy a zmysel pre detail sľubujú, že Devastation bude veľmi kvalitný a osviežujúci titul na našich monitoroch preplnených tretími pokračovaniami klonov Half-lajfu, Kvejka či System Shocku atď.

Zaujímavou vlastnosťou novej hry je aj tímová spolupráca s vašimi pomocníkmi počas celej hry. Ide teda o tzv. squad-based hru. Suverénne by tu mala vystupovať umelá inteligencia. Autori ju rozdelili do 4 rovín, pričom každá jedna je nadradená tým ďalším:

AI celého tímu – rozhoduje o celkovej stratégii celého tímu podľa súčasnej situácie misie, kde zaútočiť, kde ustupovať atď.

AI menšej skupiny – riadi postup ucelenej jednotky, ako sa jej členovia navzájom kryjú, v akej formácii postupujú vpred;

AI jedného hráča – jej hlavnou úlohou je vyhľadávanie cesty mapou bez narážania do objektov, prekonávanie prekážok a pod.

Správanie hráča – najnižší stupeň AI zahrňuje správanie postavy pri strieľaní, nabíjaní, bežaní, lezení za účelom nepozorovaného napredovania a ostatných činností.

Ďalším dominantným prvkom hry bude vysoká dávka interaktivity hráčov s okolím, ako aj medzi sebou. Dajú sa zbierať po zemi porozhadzované odpadky a predmety dennej spotreby a používať ich na rôzne účely. Napríklad môžete ovaliť strážnika metlou, alebo mu hodiť tehlu do hlavy. Nepriatelia budú reagovať aj na predmety v ich okolí (podobne ako v No One Lives Forever), takže milovníci hier ako Thief si taktiež prídu na svoje napriek tomu, že samotná hra neobsahuje misie typu „stealth“. Je len na hráčovi, kedy bude podobnú taktiku praktizovať.

Okrem takýchto výmyslov, samozrejme, máme k dispozícii aj viac než dostačujúci arzenál klasických zbraní, počtom približne 30 kusov, čo už je myslím celkom úctyhodné číslo. Okrem všemožných notoricky známych olovovrhačov (samopaly, pušky, pištole, ostreľovačky) majú v roku 2075 pre nás prichystané aj nejaké futuristickejšie mašiny (napríklad ďalšia inkarnácia railgunu v podobe laserovej pušky, ktorej vedľajším účinkom po použití na živého tvora je niečo ako keď varíte mleté mäso v tlakovom hrnci s upchatým ventilom), alebo diaľkovo ovládaný kyber-potkan s nákladom trhaviny C4 :-). Unikátom v tejto kategórii hier bude možnosť výberu z dvoch herných módov, arcade a simulation. Určite už tušíte, o čo ide. Pokiaľ arcade pripomína svojím štýlom klasický Unreal Tournament, v prípade Simulation sa hra zmení v súčasnosti na veľmi populárnu odrodu realistickej akcie so všetkým, čo k tomu patrí: vychyľovanie mušky, streľba dávkami, nepresnosť pri pohybe, pomalší pohyb (v závislosti od nesenej záťaže) ap.

V singleplayrovej kampani vás vaša revolúcia postupne zavedie do 32 rôznych kútov urbanizovaného sveta, od L.A. a San Francisca až po Taiwan a Japonsko. Misie sú rôzneho typu, hlavne pôjde o čisto akčné pasáže, ako aj o prieskumné výpravy či nutnosť splniť nejaké vopred určené ciele. Priebeh hry sa bude plynule meniť. Príbeh je podávaný vopred naskriptovanými dialógmi a okolnosťami (okrem nich sa tu vyskytujú aj náhodné), medzi väčšími celkami sú to klasické enginové animácie z pohľadu tretej osoby.

Okrem toho obsahuje titul aj multiplayer s klasickými hernými módmi ako deathmatch, team DM, či CTF. Okrem toho pre nás Digitalo prichystalo celkom nový druh hry, a nazvali ho Territories. Ide o mix rôznych módov (last man standing, capture the flag, domination), v ktorom pôjde o zničenie respawn pointov v súperovej základni. To samozrejme spôsobí, že váš protivník sa nemôže znovu narodiť. Vyhráva ten tím, ktorý najdlhšie vydrží medzi živými.

Naozaj kvalitne a hlavne originálne vyzerajúci titul sa chystá zaútočiť na naše city predbežne vo februári 2003. Určite sa je na čo tešiť. Uvidíme, ako obstojí v záplave ďalších vysoko potenciálnych titulov (napríklad Breed, o ktorom si tiež niečo napíšeme nabudúce).