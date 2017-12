Hráčov počítačových hier vydierajú novým škodlivým kódom

Ransomware zašifruje profily hráčov a ich herné pozície.

16. mar 2015 o 9:16 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Zaplať výkupné alebo sa rozlúč s hernými úspechmi. Takto funguje nová stratégia útočníkov v kyberpriestore, ktorí sa začali zameriavať na hráčov.

Škodlivý kód v systémoch vyhľadáva súbory, v ktorých sú uložené identity a herné pozície. Za ich odšifrovanie pýtajú útočníci viac ako 500 dolárov.

Teslacrypt podľa BBC po preniknutí do systému prehľadáva disk a dokáže si poradiť so štyrmi desiatkami herných titulov, vrátane populárnych Call of Duty, World of Warcraft, Minecraft a World of Tanks.

Kľúčové súbory zašifruje a svoju prítomnosť oznámi až vo chvíli, keď je ich zálohovanie nemožné.

Útočníci sa spoliehajú na to, že hráči budú ochotní zaplatiť výkupné, aby získali späť svoje úspechy a čas, ktorý investovali do hier. Podľa analýzy ide o nový škodlivý kód, ktorý nijako nesúvisí s ostatnými v tejto kategórii.

Vydieranie sa stalo taktikou posledných rokov a pre kyberzločincov sa stalo novým zdrojom príjmov. Firmy sú v beznádejí ochotné zaplatiť výkupné za odšifrovanie svojich dát, aby boli škody čo najnižšie.

To isté platí pre domácnosti, ktoré vinou ransomwaru prídu o svoje fotografie a video spomienky.

Hoci bezpečnostné firmy radia obetiam výkupné nezaplatiť, nik doposiaľ nezmapoval, do akej miery je odšifrovanie dát po uskutočnení platby spoľahlivé. Médiá v situácii nemajú jasno a obete sa zvyčajne svojim úspechom nepochvália.