Vyskúšajte si spraviť Edisonov test, v ktorom neuspel ani Einstein

Slávny vynálezca dával záujemcom o zamestnanie vedomostný test, ktorý vôbec nesúvisel s ich prácou.

14. mar 2015 o 0:00 Dominik Holič

Deti sa často sťažujú, že v školách sa učia zbytočné veci, ktoré v živote nevyužijú.

Podobne sa cítili aj ľudia, ktorí sa chceli zamestnať u Thomasa Edisona. Záujemcom o prácu dával vyplniť inteligenčný test, ktorého otázky zväčša nemali žiaden súvis s náplňou práce, o ktorú sa uchádzali.

Otázky zverejnil v roku 1921 denník New York Times. Traduje sa, že Edisonov kvíz nezvládol ani Albert Einstein.

Na koľko otázok viete odpovedať vy? Nezabudnite, že ste v Spojených štátoch v roku 1921.

1. Ktorá krajina mala pred vojnou najvyššiu spotrebu čaju?

2. Je Austrália rozlohou väčšia ako Grónsko?

3. Kto bol John Hancock?

4. Od koho sme získali Louisianu?

5. Aký vojenský materiál vyvážalo Čile počas vojny Spojencom?

6. Kto vynašiel logaritmy?

7. Kde a čo je Sargasovo more?

8. Ako ďaleko je to z New Yorku do Liverpoolu?

9. Z čoho sa vyrába umelý hodváb?

10. Čo spôsobuje príliv a odliv?

11. Čo je to monzún?

12. Aká je rýchlosť svetla?

13. Kto bola Kleopatra a ako zomrela?

14. Aká je vzdialenosť medzi Mesiacom Slnkom a Zemou?

15. Vymenujte tri silné jedy.

16. Kto zložil "Il Trovatore"?

17. Aká je cena za 12 zrniek grainov zlata?

18. Kde je priehrada Assuan?

19. Aká veľká rieka v USA tečie z juhu na sever?

20. Kto vlastnil a dlho viedol New York Herald?

21. Aký hmyz prenáša maláriu?

22. Kde je mesto Mekka?

23. Aké je najťažšie drevo?

Odpovede:

1. Rusko 2. Austrália je trikrát väčšia 3. Prvý signatár Deklarácie nezávislosti 4. Kúpili od Francúzska 5. Nitráty 6. John Napier 7. Obrovská masa morských rias plávajúca v Severnom atlantickom oceáne 8. 3167,5 námorných míľ (5 866 kilometrov) 9. Z hodvábu alebo buničiny spracovaných kyselinami a natiahnutých do nití 10. Mesiac a Slnko 11. Pravidelne sa striedajúce meteorologické javy v Indickom oceáne 12. Približne 186 700 míľ (299 793 kilometrov) za sekundu vo vákuu a o niečo menej cez atmosféru 13. Kráľovná Egypta, ktorá spáchala samovraždu tak, že prinútila jedovatú kobru, aby ju uhryzla 14. 93 100 000 míľ (149 597 871 kilometrov) 15. Kyanid draselný, strychnín a arzén 16. Verdi 17. 12. mája 1921 to bolo 56,693 centu. 18. V hornom Egypte, krížom cez Níl 19. Rieka San Joaquin v Kalifornií 20. James Gordon Bennett 21. Komár z rodu Anopheles 22. V Hidžázskom kráľovstve, 65 míľ (105 kilometrov) na východ od prístavu Jedda 23. Lignum Vitae

Všetkých 146 otázok aj s odpoveďami si môžete pozrieť tu.