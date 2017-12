Šimpanzy hovoria ako ľudia, pomáhajú si a radia si

Výška stromu aj obľúbené druhy ovocia. Šimpanzy si vedia povedať, kam sa oplatí ísť.

12. mar 2015 o 18:46 Matúš Ritomský

BRATISLAVA. Ľudský jazyk nie je vôbec jednoduchý. V skutočnosti to je celkom zložitý systém komunikácie, ktorý spája rôzne zmysluplné slová do rozsiahlych usporiadaných štruktúr: do viet, odsekov či celých textov.

A človek ako jediný živočíšny druh dokáže používať aj čisto symbolické výrazy, ktoré opisujú neexistujúce javy, objekty alebo bytosti.

Napriek výnimočnému postaveniu nášho jazyka však vedci postupne odhaľujú rôzne podobnosti medzi tým, ako komunikujeme my a ako sa dorozumievajú zvieratá.

So zaujímavými zisteniami teraz prišli dva nové výskumy, ktoré sa zamerali na komunikáciu šimpanzov.

Prvý z nich publikoval magazín Animal Behavior a dokazuje, že šimpanzy pri dorozumievaní používajú širokú škálu zvukov a dokážu nimi opísať rôzne detaily zo svojho prostredia.

Keď komunikujú o stromoch, vedia si odovzdať informáciu o ich výške, a keď si posielajú odkazy o jedlom ovocí, dokážu opísať jeho druh a kvalitu.

Šikovná komunikácia

Výskumníci pod vedením Ammie Kalanovej z Inštitútu Maxa Plancka pre evolučnú antropológiu strávili viac ako 750 hodín sledovaním šimpanzov na území národného parku Tai na Pobreží Slonoviny.

Analyzovali zvuky, ktoré vydávali primáty pri zvolávaní k jedlu, a zistili, že pri niektorých obľúbených druhoch ovocia používali naši zvierací príbuzní vyššie tóny.