Prvé klonované dieťa Eve je na svete

27. dec 2002 o 17:45 © TASR 2002

Hollywood/Paríž/Rím 27. decembra (TASR) - Prvé údajne klonované dieťa je na svete. Je to dievčatko, má sa dobre a so svojou matkou je v nemocnici. Oznámila to dnes Brigitte Boisselierová, riaditeľka spoločnosti pre klonovanie ľudí Clonaid, na tlačovej konferencii v Hollywoode neďaleko Miami.

"Dieťa je zdravé a rodičia sú spokojní. Voláme ho Eve," povedala 46-ročná Boisselierová, ktorej spoločnosť je prepojená so sektou raeliánov podporujúcou klonovanie.

Dievčatko sa podľa francúzskej vedkyne narodilo vo štvrtok 26. decembra o 11.55 h a váži 3,1 kilogramu. Obaja rodičia sú Američania. Tridsaťjedenročná matka priviedla dieťa na svet bez cudzej pomoci. V ktorej krajine sa tak stalo, biochemička neuviedla.

Ak je dieťa skutočne klonované, je presnou genetickou kópiou svojej matky. Podľa Boisselierovej budú môcť nezávislí vedci v najbližších dňoch dieťa vidieť a sami sa presvedčiť, že nejde o podvod. Aj rodičia dievčatka prídu na tlačovú konferenciu.

Boisselierová ďalej uviedla, že dievčatko bolo klonované prakticky tou istou metódou ako prvé klonované zviera - ovca Dolly.

Mnoho vedcov oznámeniu Boisselierovej neverí. Poukazujú na to, že klonovanie je síce koncepčne jednoduché, ale technicky zložité. Spoločnosť Clonaid, ktorá pracuje bez kontaktov s ostatným vedeckým svetom, podľa nich nedokáže klonovanie realizovať.

Za "bluf" považuje tvrdenia o prvom klonovanom človeku francúzsky biofyzik Henri Atlan. "Keby to nebol bluf, boli by sme konfrontovaní s kriminálnym činom," povedal Atlan, bývalý člen francúzskej rady pre etiku.

Skepticky sa vyjadril aj kontroverzný taliansky gynekológ Severino Antinori, ktorý nedávno sám oznámil, že prvé klonované dieťa sa narodí v januári. Antinori dnes v Ríme povedal, že minulý rok sa na jednej vedeckej konferencii stretol s Brigitte Boisselierovou, ktorá ho požiadala, aby jej vysvetlil, čo je to klonovanie. Sama vtedy povedala, že správy o klonovaní ľudí sú určené hlavne pre médiá.

Náboženské názory sekty raeliánov o mimozemskom pôvode ľudstva Antinori odmietol. "Táto myšlienka prekračuje moje vedecké myslenie," povedal.

Spoločnosť Clonaid vznikla v roku 1997. Registrovaná je na Bahamách a v púšti štátu Nevada údajne prevádzkuje laboratórium. Založil ju bývalý francúzsky športový novinár, pretekár a spevák šlágrov Claude Vorilhon.

Vorilhon, prezývaný Ra‰l, stál v roku 1973 za vznikom sekty raeliánov. Sekta tvrdí, že klonovanie pomôže človeku dosiahnuť večný život. Raeliáni veria, že život na Zem priniesli pred 25.000 rokmi mimozemšťania. Prívrženci sekty, ktorých je na svete asi 55.000, si tiež myslia, že ľudstvo vzniklo klonovaním.