Homeopatia je podvod, nikdy nelieči

Veľká metaanalýza ukázala, že o liečivých účinkoch homeopatie nie sú žiadne dôveryhodné dôkazy.

11. mar 2015 o 14:46 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Nejestvuje zdravotnícky problém, ktorý by dokázala homeopatia účinne liečiť. A už vôbec nie, ak hovoríme o efekte lepšom ako placebo, teda akejkoľvek cukrovej pilulke podanej s patričným rituálom.

Taký je záver zrejme najväčšieho a najprecíznejšieho metavýskumu na tému homeopatie.

Nelieči nič

Vedci preskúmali viac ako 220 štúdií - vrátane takmer šesťdesiatky systematických revízií - na tému homeopatie. A zistili, že nejestvujú žiadne spoľahlivé dôkazy o tvrdeniach, že homeopatia dokáže efektívne liečiť zdravotný stav pacientov.

„Určite zostanú ľudia, ktorí budú túto správu ignorovať a ktorí budú hovoriť o konšpirácii establišmentu," komentuje podľa denníka The Guardian výsledky Paul Glasziou, predseda austrálskeho Národného výboru pre zdravie a medicínsky výskum.

Práve tento úrad preskúmal stovky štúdii o účinnosti homeopatii. A ukázal, že v prípade 68 zdravotných komplikácií, počnúc nádchou a maláriou končiac nejestvujú dôkazy o efektivite homeopatickej liečby.

Niekoľko výskumov síce hovorilo o účinnej homeopatii, ale všetky výskumy mali vážne nevedecké chyby vo svojom postupe či nemali vytvorené spoľahlivé kontrolné skupiny s placebom.

„Tento nedostatok vedeckého výskumu o využívaní homeopatickej liečby nie je nezvyčajný," dodáva pre The Conversation lekár a výskumník Paul Komesaroff. „Odzrkadľuje sa totiž pri väčšine alternatívnej liečby."

Riskujú zdravie

Výskumníci teraz dúfajú, že ich výsledky povedú k prehodnoteniu financovania homeopatickej liečby nielen austrálskymi zdravotnými poisťovňami. A že lekárne prestanú takéto pseudolieky predávať, nevraviac o školách, ktoré by mali zrušiť akreditáciu homeopatických kurzov.

Využívaním homeopatie totiž ľudia riskujú vážne problémy v prípade ignorovania skutočnej liečby.

„Nemám však problém so súkromnými školami, ktoré chcú mať kurzy o veštení z krištáľovej gule, iridológii či homeopatii. Ak sú ľudia natoľko blázniví, že za to zaplatia, je to ich problém," uzatvára odborník na zdravotníctvo Ken Harvey.

