Mala to byť udalosť, The Order 1886 môže byť sklamanie roka (recenzia)

Napínavý príbeh, dokonalá grafika a alternatívna minulosť viktoriánskeho Anglicka. Škoda, že sme sa namiesto hrania len pozerali.

14. mar 2015 o 19:03 Matúš Paculík

The Order 1886 (SCEE/Ready at Dawn) Páči sa nám: príbeh, zmysel pre detail, krásna grafika Nepáči sa nám: nepomer akcie k príbehu Hodnotenie: 7,5 Platformy: PlayStation 4

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Sony.

Spomínate si ešte na dobu interaktívnych filmov, ktoré na počítače prišli s nástupom CD mechaník? Vtedy sme s otvorenými ústami sledovali podpriemerné filmy s hroznými hercami na obrazovke počítača a vôbec nám neprekážalo, že sa do deja zapájame len občas.

The Order 1886 je hrou, ktorá sa po dlhej dobe vracia do tohto obdobia. Príbeh už nerozprávajú filmom, všetko sa deje priamo v hre a vyzerá lepšie, ako kedykoľvek predtým.

Otázne je, či dnešný hráč bude spokojný s množstvom interakcie, ktoré mu hra ponúkne.

Keď hre vládne príbeh

Čo vznikne spojením alternatívnej minulosti, netradičných vynálezov, zrady a vlkodlakov, hlavne keď celý mix zasadíte do alternatívnej minulosti v Londýne?

Vývojári z Ready at Dawn vsadili na silný príbeh a podriadili mu skutočne všetko.

Prvé minúty v hre nevyzerajú veľmi nádejne a ste radi, keď vami ovládaný hlavný hrdina vôbec stojí na nohách. Našťastie rýchlo zistíte, že má tuhý korienok a aj s polámanými kosťami dokáže rozdávať smrteľné údery.

Prvú hodinu sa budete zoznamovať s vašim poslaním, s priateľmi, protivníkmi a pozadím celého príbehu. Dôležité postavy sú natoľko jedinečné, že si ich okamžite zapamätáte.

Bohužiaľ v nich viete aj úspešne čítať, čo sa o hlavnom hrdinovi povedať nedá. Jeho rozhodnutia jednoducho neovplyvníte.

Všetko je nalinkované

Prvé minúty hrania si ani nevšimnete, že vás scenáristi vodia za ručičku celou hrou. Kulisy mesta sú dokonalé a pri rýchlom slede udalostí nebudete k okoliu podozrievaví. V skutočnosti je ale celá vaša cesta pripravená do posledného detailu.

Možností, ako si zvoliť vlastnú cestu, je minimum, nečaká na vás žiadne dôležité rozhodovanie, nenájdete žiadne zbytočné otvorené dvere - a teda sa vôbec nemusíte báť blúdenia.

Celý postup je obmedzený na rôzne uličky, chodby, miestnosti a občas sa dokonca dostanete aj na schodisko a most.

Na stoloch nájdete občas pohodené noviny, zápisky a fotografie. Pre ďalší postup v hre ich čítať nemusíte, dobre však dokresľujú atmosféru a udalosti, ktorými ste ako hlavný hrdina hry svedkom.

Zvyšok objektov vás nemusí vôbec zaujímať. Interakcia s nimi je nulová a keďže v hre nie sú žiadne prvky na vývoj postavy, budete sa skutočne starať len o nájdenie dostatočného množstva nábojov.

Revolučné súboje nehľadajte

Dobre sa pamätáme, ako sme po prvý krát hrali Gears of War. Chvíľu behania vždy zakončila prestrelka, pri ktorej sme sa skrývali za všetky možné prekážky. Až do konca hry.

The Order 1886 je v základe rovnaký: po krátkom behu, nejakej logickej hádanke a príbehovej časti sa skôr či neskôr dostanete k súboju. Pobehovanie po okolí vám nepomôže, nepriateľov je veľa, miesta málo a rýchlosť vašej postavy dostačuje len na dobehnutie k prvému krytu.

Strieľať preto budete len pri krátkom vysunutí z úkrytu. Rýchle a presné mierenie je dôležité, rovnako aj výber vhodnej zbrane. Tie môžete pri sebe mať len dve (plus dva druhy granátov) a ich zlá voľba môže mať fatálne následky.

Mŕtvi nepriatelia vám ponúknu viacero rôznych zbraní a hlavne náboje, ktorých je však počas celej hry viac než dostatok. Občas sa dostanete do súbojov s dôležitými protivníkmi, kde sa na samotný boj pozeráte a podľa inštrukcií na obrazovke stláčate konkrétne tlačidlo.

Časté opakovanie rovnakého scenára súbojov by nám neprekážalo, keďže ich dynamika je veľmi dobrá. No vždy, keď sme sa dostali do herného tempa, sa objavila príbehová časť, ktorá nezriedka trvala aj niekoľko minút a dokázala nás jednoducho rozladiť.

Takú grafiku ste ešte nevideli

Aktuálne by sme len ťažko hľadali graficky krajšiu hru na PlayStation 4. Nechválime ale len kvalitu grafiky a všetky moderné efekty, rovnako dôležité je vizuálne spravovanie a výtvarný štýl, ktorý dodáva hre potrebnú atmosféru.

Tá je jedinečná a každá ulička vás dokáže preniesť do minulej doby lepšie než akýkoľvek film. Celé mesto pôsobí tajomne aj počas slnečných dní a keď sa obloha zatiahne a začne pršať, budete sa kochať odrazmi v mlákach.

Rýchlosť nám počas hrania výrazne neklesla nikdy, určité spomalenie je veľmi výnimočné a nemá vplyv na plynulosť. Tvorcovia si ale pomáhajú filmovým pomerom strán, ktorý mierne znižuje nároky na výkon hardvéru.

Audiovizuálny zážitok dopĺňa skvelá hudba, ktorú si všimnete už pri úvodnej ponuke. Svojim štýlom presne zapadá do obdobia deja a počas hrania neruší, len dotvára skvelú atmosféru.

Netradičný žáner

The Order 1886 je skvelá hra, ktorej jediným problémom je hľadanie toho správneho hráča. Nečakajte desiatky hodín akcie či zložitých misií, na ktoré by ste potrebovali množstvo času. Hlavným prvkom je totiž príbeh, ktorý si vyžaduje sústredenie a akciu odsúva do pozadia.

V mnohých misiách je čas venovaný príbehu a akcii veľmi podobný. Po celý čas si budete pripadať ako počas sledovania dobrodružného filmu, ktorý vás bude držať v napätí a k slovu vás pustí len výnimočne.

Nám sa The Order 1886 páčil a hru sme si náležite užívali. Zároveň ale máme obavu, že väčšina hráčov naše nadšenie zdieľať nebude práve kvôli nepomeru akcie k príbehu.