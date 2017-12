Ste stroj alebo človek? Pozrite si, ako vyzerá nový test umelej inteligencie

Test:

1. John je na ihrisku. Bob je v kancelárii.

Kde je John?

na ihrisku

2. John je na ihrisku. Bob je v kancelárii John zdvihol futbalovú loptu. Bob išiel do kuchyne.

Kde je futbalová lopta?

na ihrisku

Kde bol Bob pred kuchyňou?

v kancelárii

3. Julie išla popoludní do parku. Včrera bola Julie v škole. Dnes večer išla Julie do kina?

Kam išla Julie po parku?

do kina

4. Kuchyňa je na sever od chodby. Sála je na východ od chodby.

Ako sa ide zo sály do kuchyne?

na západ a na sever

5. John je hladný. John ide do kuchyne. John zje jablko. Daniel je hladný.

Kam pôjde Daniel?

do kuchyne

Prečo šiel John do kuchyne?

bol hladný

6. Sbdm ip im vdu yonrckblms. Abf ip im vdu bhhigu. Sbdm yigaus ly vdu hbbvfnoo. Abf zumv vb vdu aivgdum.

Mduku ip vdu hbbvfnoo?

yonrckblms

Mduku znp Abf fuhbku vdu aivgdum?

bhhigu

***

Posledná otázka je chyták. V skutočnosti to je druhá otázka v originálnom anglickom znení, avšak s vymenenými písmenami:

John is in the playground. Bob is in the office. John picked up the football. Bob went to the kitchen. Where is the football?

playground

Where was Bob before the kitchen?

office

Vymenené a pomiešané písmená by však nemali byť problémom pre stroj, pretože umelá inteligencia na otázky dokáže podľa New Scientist odpovedať, keďže sa učí odpovedať štatisticky na základe predošlých otázok a neučí sa samotný význam slov.