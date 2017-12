Druhý trailer k Broken Sword 3

26. dec 2002 o 14:46 Martin Šoltýs

Internetom prebehla správa o novom, v poradí druhom trailery k pripravovanému tretiemu dielu série Broken Sword s podtitulom The Sleeping Dragon. Prvý trailer bol natočený v dobe ECTS 2002, kedy nás web ešte nefungoval. Môžete si ho stiahnuť zo serveru Tiscali Games presne tu v low-res verzii (3,5 Mb) alebo high-res verzii (8,5 Mb). Druhý trailer natočila redakcia jedného škandinávskeho papierového periodika.

Autormi nového Broken Swordu sú aj naďalej legendárni britskí autori z Revolution Software. Najväčšou zmenou, ktorá by mala The Sleeping Dragon postihnúť, je prechod do 3D kabáta. Viac informácií o hre nájdete v našom novinkovom článku a preview. Vo videu uvidíte pekné in-game animácie. Môžete si vychutnať plné pohyby postáv. Snáď ešte pripomeniem, že hru čaká ešte najmenej rok vývoja!

(Veľkosť: 7 Mb)

Download link 1: Tiscali Games

Download link 2: BrokenSword3.net