NHL 2003 - technika víťazí nad agresivitou

A je tu ďalší koniec roka a s ním aj abstinenčné príznaky v podobe hokejového deficitu. Keďže práve čítate Playstation 2 rubriku, iste je vám jasné, že pôjde o konzolový variant úspešného PC titulu. Ako skončil tentokrát sa dozviete v našej recenzii.

26. dec 2002 o 13:16 Richard Frida

A je tu ďalší koniec roka a s ním aj abstinenčné príznaky v podobe hokejového deficitu. Keďže práve čítate Playstation 2 rubriku, iste je vám jasné, že pôjde o konzolový variant úspešného PC titulu (recenzia). Séria NHL nemá (bohužiaľ) na konzolách výraznejších konkurentov a hádam jediným by mohol byť titul NHL Hitz, ale to je silne arkádová záležitosť a ešte k tomu dosť nedostupná na našom trhu. Futbaloví fanúšikovia majú oproti hokejovým situáciu oveľa ľahšiu, keďže v rýchlom slede dostávajú koncom roka až tri kvalitné tituly zo sérií This is Football (recenzia), Pro Evo a FIFA. Na TIF 2003 sme uverejnili recenziu, takže si môžete prečítať výsledok. Na hokejovom PS2 poli však nemá EA absolútne žiadnu relevantnú konkurenciu. Ale čo to? Niečo sa deje... Nečakane prichádza nový titul od EA s názvom NHL 2003... milé prekvapenie. Konečne ustáva triaška a aj pot z čela mizne, takže kríza je zažehnaná. NHL 2003 to konečne zase ukáže celej konkurencii, ktorá snáď do nejakých troch rokov konečne vznikne.

Ako už jemne naznačil názov, EA výraznejšie prehodnotilo svoj prístup k hre a ako keby tohtoročná úroda bola prispôsobená viac európskym virtuálnym hráčom ako zámorským. Tí musia vystačiť v honbe za agresivitou s minuloročným titulom NHL 2002. Prvá vec, čo stojí za zmienku, je dôsledne prepracovaná umelá inteligencia brankárov. Už konečne simulujú reakcie ozajstných strážcov hokejových svätýň, a nie plastového panáka v stolnom hokeji, na ktorého ste počas akcie ledva dosiahli. Dočkáte sa obetavých vykorčuľovaní, váľania sa, zametania, a čo je hlavné – jasličiek, teda gólov medzi betóny. Brankári už konečne zapnú počas vášho drsného nájazdu svoj virtuálny mozog a zapamätajú si vaše obľúbené „blafáky“ a „rusnákovské“ otočky spoza brány, takže sa konečne naozaj zapotíte, aby ste tých obetónovaných pankhartov roztiahli na ľade.

Rovnako ako brankári, aj hráči už reagujú realistickejšie a nedávajú góly cez pol ihriska. Treba uznať, že sa trochu natrápite, aby ste vyhrali, aj keď je to možno spôsobené len mojou nešikovnosťou, lebo v iných recenziách som čítal aj názory, že NHL 2003 je prechádzka ružovým sadom. Ale presne o tom je šport a najrýchlejšia kolektívna hra sveta dupľom. Nikde nie je dané, koľko plošiniek máte preskákať a koľko zloduchov zabiť. Nejde vám špičkový hokej? Začnite pomaličky od začiatku a vytrénujte si svoje mužstvo na svoj obraz. Budete si musieť dávať pozor na zranenia hráčov a v kariernom režime získate dojem, že nastavujete minimálne formulu 1. Konkurencia je drsná a táto hra vám ponúka rôzne možnosti vzájomných stretnutí a zápasov.

Ako je na tom hra celkovo? Všetko je už tisíckrát videné a počuté, a tak podľa mňa naozaj nemá význam písať veci typu, že hráči aj štatistiky verne odrážajú skutočnosť alebo že NHL 2003 si môžete dokonale ušiť na svoju mieru a nastaviť si všetkých hráčov a mužstvá tak, ako chcete. Niečo sa vám nepáči? No problem prestaviť! Hádam jediné, čo je domrvené, je malá možnosť nastavovať ovládania podľa vlastných predstáv.

Všetko v tejto hre je naozaj takmer identické s minulým dielom. Za výraznejšiu zmienku naozaj stojí hlavne umelá inteligencia, kombinácie a presun k technickejšiemu hraniu, ktoré je omnoho gólovo atraktívnejšie ako zbesilé tempo známe z ozajstnej NHL. Aspoň mne sa teda trochu viac páči európsky prístup, aj keď v NHL hrajú všetky svetové hviezdy. Grafika je tiež trochu prepracovaná, ale na najnovšie futbalové simulátory (hlavne TIF 2003) sa absolútne nechytá. Hráči sa stále otáčajú strašne rýchlo a niekedy až priam „rýchlo a zbesilo“. O plynulosti TIF môžeme len snívať.

Hra ponúka už klasicky české menu (trochu „odfláknuté“), zbieranie hokejových kartičiek, arkádové prvky Game Breaker, karierny mód, turnaje, quick game a všetko, čo už naozaj všetci poznáme. Zabudol som na niečo? Samozrejme, na reprezentačné tímy – aj tie sú tu. Zlepšila sa zvuková kulisa hry, ktorá je spolu s animáciami skandujúcich jednotlivcov skutočne efektná a aj úvodné animácie, nájazdy a celkový feeling sú totálne televízne. Nechápem však, prečo toľko očakávaný „nadupaný“ úvod vystriedali hokejové osobnosti dokola omieľajúce názov hry. Verte mi – o novej NHL 2003 sa nedá povedať v podstate nič zlé. Je to kvalitná hra, ktorej jedinou chybou je podľa mňa stále nedotiahnutá grafika a vyčerpanosť možností. Je to teda len ďalší skvelý simulátor ľadového hokeja bez konkurencie. No fanúšikom (a tých je celé more) to asi neprekáža. Ale raz príde ten deň a konečne budeme môcť porovnávať. Na to sa fakt teším.

Grafika: 7 / 10

Pekná, plynulá, ale miestami neprehľadná a pohyby hráčov sú stále trochu „počítačové“. Animácie brankárskych zákrokov potešia oko každého hráča rovnako ako pohľad počas nájazdu. Pekne sú animované aj reakcie publika a samotní hráči. Nič lepšie nenájdete.

Interface: 9 / 10

Všetko sa dá nastaviť, prestaviť, upraviť a vyladiť… iba ovládanie celkom nie.

Hrateľnosť: 10 / 10

Brutálne návyková. Pokiaľ ste naozajstný fanúšik, nie je čo riešiť. Dokonale hrateľná, a keby nebolo pripravovaného pokračovania s názvom NHL 2004, tak vám vydrží aj dva (tri, štyri) roky.

Multiplayer: 10 / 10

Nejaké otázky? Je to predsa najrýchlejšia kolektívna hra sveta a práve v slove multiplayer je jej najväčšie čaro.

Hudba a zvukové efekty: 10 / 10

Skvelé ozvučenie vytvárajúce dokonalý dojem reality. Komentáre stále nie sú v češtine (okrem privítania), ale to ani nikto nečakal. Dobré zvuky počas zápasu.

Inteligencia & náročnosť: 8 / 10

Stále je čo vylepšovať, ale tentoraz sa v EA vytiahli a nejde len o kozmetické úpravy. Hráči reagujú o poznanie lepšie ako minulý rok. Náročnosť závisí od vašej zručnosti a hlavne lásky k tomuto športu.

Záverečný verdikt: 9 / 10

NHL 2003 – to musíte mať. Naozaj nič lepšie na poli hokejových simulácií neexistuje...

Hru na recenziu zapožičala a v SR distribuuje Cenega Slovakia.