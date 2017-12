Bratia z Prievidze vyvinuli za@vináč pre káble mobilov

Prievidza 26. decembra (TASR) - Údajne svetové prvenstvo majú bratia Aleš a Igor Lackovičovci z Prievidze za káblový za@vináč. Ide o pomôcku pri manipulácii s káblami nabíjacích adaptérov mobilných telefónov. Získali už certifikát priemyselného vzoru na Slovensku a usilujú sa aj o jeho ochranu vo všetkých vyspelých krajinách sveta.

Vynálezy sú, ako hovoria, v podstate jednoduché a neraz vznikajú z nutnosti. Tak to bolo aj v tomto prípade. Obaja podnikajú v inom odvetví ale veľmi často používajú mobilný telefón. To si vyžaduje aby so sebou nosili aj adaptér, ak sa batéria vybije. S približne dvojmetrovými káblami adaptérov však mali stále problémy. Aby v kufríku nezavadzali zmotávali ich, uväzovali šnúrkami, upevňovali k adaptéru štipcami. Kábliky sa na ohyboch neraz lámali. Až si raz povedali, že si vyrobia jednoduchú pomôcku. Vyskúšali viacero vlastných modelov. Po praktických skúškach vybrali najlepší a nechali si ho patentovať. Ide o malú skladnú cievku z propylénu opatrená kolíkmi aby sa kábel samočinne neodmotal. Na jeho boku sa dá upevniť aj zástrčka. Pri nabíjaní telefónu stačí odvinúť iba potrebnú dĺžku kábla a netreba ho rozmotávať celý. Táto pomôcka vraj šetrí čas i nervy.

Káblový za@vináč začali pred niekoľkými týždňami svojpomocne vyrábať a tesne pred Vianocami už novinku začali v Prievidzi predávať. Ponuku poslali aj niektorým firmám vyrábajúcim mobilné telefóny a tiež prevádzkovateľom mobilných sietí. Odpoveď ešte nedostali.