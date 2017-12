Na Slovensku je 32 významných vtáčích území

26. dec 2002 o 12:30 © TASR 2002

Bratislava 26. decembra (TASR) - Štátna ochrana prírody by do konca marca mala zozbierať podklady pre návrh lokalít, ktoré budú patriť do siete chránených území európskeho významu Natura 2000. Túto sústavu budú tvoriť chránené vtáčie územia a územia ochrany biotopov a druhov. Zoznam týchto území by mal prejsť počas budúceho roka medzirezortným schvaľovacím procesom, pričom posledné slovo bude mať vláda SR. Tá následne postúpi tento register Európskej únii, ktorá bude pri výbere prihliadať na smernice o vtákoch a biotopoch. Riaditeľka odboru ochrany prírody a krajiny ministerstva životného prostredia Anna Jusková predpokladá, že asi 80 percent vybraných území bude zo siete už existujúcich chránených lokalít. Rezort očakáva komplikovaný postup pri výbere významných území z hľadiska výskytu rastlinných a živočíšnych druhov. V prípade chránených vtáčích lokalít bude proces zrejme menej náročný. Na Slovensku sa nachádza 32 významných vtáčích území (VVÚ), pričom z tomto zoznamu boli vyňaté dve územia - Šúr a Pieniny. Pribudlo však 16 nových, z ktorých tri - Jurský Chlm, Parížske močiare a Streda nad Bodrogom boli v zozname z roku 1992 súčasťou iných väčších území. Súhrnná plocha týchto lokalít pokrýva 25 percent rozlohy krajiny, čiže je väčšia ako 1,2 milióna hektárov. Lokality sú rozptýlené po celej republike. Najviac ohrozeným VVÚ na Slovensku je Niva Dunaja, ktorú poškodzuje hlavne výstavba a prevádzkovanie vodného diela Gabčíkovo, ťažba dreva a intenzívny lesný manažment, uvádza sa to v novej vedeckej publikácii s názvom Rozšírenie vtákov na Slovensku. Medzi ohrozené územia sa počítajú aj Tatry, kde sa vyskytujú prípady vykrádania hniezd dravcov, či nezákonné poľovanie na vtákov, nasleduje Malá Fatra a Slovenský kras. Medzi relatívne najmenej ohrozené VVÚ patria Tribeč, Jurský Chlm, Riečnica, Chočské vrchy, Lešť, Spišská Magura, Bukovské vrchy, Zemplínska Šírava, Parížske močiare a Niva Latorice. Dve posledné spomínané oblasti sú dokonca zaradené medzi mokrade medzinárodného významu podľa Ramsarskej konvencie. Niva Moravy, Niva Dunaja, Oravská kotlina, Niva Ipľa a rybníky Senné sú touto konvenciou chránené sčasti.