Brány Skeldalu 2: Pátý učedník - fantasy dobrodružstvo v RPG/adventúre

Brány Skeldalu 2: Páty Učedník je pokračovanie kvalitného českého, hardcore RPG-čka. Dvojka sa oproti svojmu predchodcovi radí do trocha iného žánru - inteligentne mieša adventúru a RPG-čko. Kým vstúpite do nových dobrodružstiev fantasy svet

Tento príbeh začal už veľmi dávno, v dobách, kedy bol svet mladý a po jeho povrchu chodili bohovia spoločne s obyčajnými smrteľníkmi, ktorí ich mohli pozorovať pri dokončovaní procesu stvorenia. Vtedy bolo predpovedané najmocnejším mágom mnoho významných udalostí, ktoré sa mali stať. Podľa jednej z predpovedí malo v ostrovnej zemi Rovenland povstať zlo, ktoré bude hroziť ľuďom zničením sveta. Ako postupne čas plynul, vytvorili mágovia rituál nazvaný Krow Kane, ktorý mal byť schopný túto hrozbu odvrátiť. Aj mágovia sú len ľudia a nie sú nesmrteľní, aj keď neumierajú ľahko, v dobe príchodu prepovedanej udalosti nebol už žiadny z nich medzi živými. Napriek tomu sa jednému múdremu mužovi, Fregharovi, dlhoročnému učencovi z rodu trpaslíkov, podarilo podľa príznakov identifikovať narušenie rovnováhy, ktoré bolo popísané v spisoch uložených spolu s rituálom a tak samotný Freghar vykonal podľa pokynov rituál Krow Kane. Bohužiaľ, sila rituálu, ktorú vytvorili mágovia bola omnoho silnejšia ako on sám a preto úbohého učenca zabila. Šťastie však bolo, že sa tento rituál podaril a jeho výsledkom boli traja dobrodruhovia vytrhnutí z rozličných miest a možno i časov. Títo hrdinovia sa vydali splniť úlohu, ktorej podstatou nebolo nič menšieho ako zastaviť päticu mágov, ktorí sa odklonili od viery. Táto skupinka mágov sa pokúšala v magickej veži Skeldal otvoriť bránu do jednej zo zakázaných dimenzií. Nakoniec sa všetko dobre skončilo a zem Rovenland mohla spokojne žiť ďalej.

Práve som vám v skratke predstavil príbeh prvého dielu Brán Skeldalu. O tento projekt sa stará Jindřich Rohlík, ktorý vo svojej firme zastáva viacero úloh. V prvom prípade išlo o klasický krokovací dungeon, ktorý bol prijatí hráčmi kladne. Princíp druhého dielu je však odlišný od prvého, čo je trošku divné. Málokedy sa stretávame s takýmto systémom pokračovaní. Musím sa priznať, že som očakával dungeon a tak ma iný systém hry prekvapil a zo začiatku aj odradil. Ale ponorme sa teraz do príbehu najmladšieho výtvoru Napoleon Games.

Pri posedeniach v miestnych pohostinstvách sa toho narozpráva až až. Aj ja, omámený zlatistým mokom som si pootvoril ústa a začal trúsiť uštipačné poznámky, ktoré sa však zakladali na pravde. Vplyvného Wahargema som označil za podvodníka, čo sa mi ako študentovi magickej univerzity veľmi neoplatilo, ale to som zistil až na druhý deň ráno. Wahargemova autorita v meste je známa, ale vo svojej opitosti som si celkom neuvedomil, čo vravím. Keď som sa ráno prebudil, mal som poriadnu opicu a na nič som si zo včerajšku nepamätal. Keď som však ráno prechádzal námestím, na všetko som si veľmi rýchlo spomenul. Zastavili ma stráže a odviedli do väzenia…

Páty Učedník je kombináciou dvoch herných štýlov - adventúry a RPG. Ovládate postavu hlavného hrdinu Engeora a vašou úlohou je prejsť celým príbehom hry od začiatku až po koniec. Engeor môže zbierať predmety a používať ich na iných miestach alebo ich vzájomne kombinovať, či fyzicky manipulovať s predmetmi na obrazovke. Ako v každej inej adventúrke aj tu sa budete rozprávať s množstvom postáv, ktoré vám poradia alebo pomôžu v postupe hry. Budete riešiť hádanky spojené s používaním predmetov na správnych miestach - vidíte, máme tu klasickú . RPG systém je do hry zakonponovaný možnosťou zosielania kúziel. Engeor svoje magické schopnosti využije v množstve súbojov, ale aj pri riešení niektorých adventúrnych zákysov mi stačilo, ak som vykúzlil potrebné kúzlo. Postupne vaša postava získavá skúsenosti, ktoré sú číselne vyjadrené trofejami. Budete dostávať body (v hre tzv. lekcie), za ktoré si budete môcť vylepšiť kúzla, ktoré ste schopný zosielať. Tieto kúzla získavate napríklad v priebehu hry od iných mágov, ktorí vám ich dajú na zvitkoch. Vylepšovaním sa tieto kúzla stávajú silnejšie, získavajú na intenzite a vaša postava sa tak stáva odolnejšia a mocnejšia.

Po zoznámení s obyvateľmi tohto trestaneckého táboru som veľmi rýchlo došiel na to, že sa musím z dostať preč. Bude to veľmi ťažké, lebo väzenie je dobre strážené a na jeho území sa nemôže kúzliť. O to sa stará magický kryštál v strede trestaneckého táboru. Mnoho ľudí tu je zmierených s tým, že sa od tadiaľto už nikdy nedostanú, ale ja s tým musím niečo spraviť. Nechcem tu zostať. Lenže neviem, ako…

Ako som už spomínal, Engeor má určité vlastnosti, ktoré sa mu v priebehu hry zlepšujú. Jednotlivé vlastností sú: úroveň (čiselný popis kvality mága, za postup na vyššiu úroveň získava mág 5 lekcií), trofeje (trofeje si hráč odnáša z vyhraných súbojov a splnených úloh), životy (zdravie hráča), mana (magická energia, ktorá je potrebná na zosielanie kúziel), útok (skladá sa z dvoch hodnôt: prieraznosť zbrane/poškodenie spôsobené zbraňou), obrana (tiež sa skladá z dvoch podvlastností: krytie a teda šanca na vykrytie útoku nepriateľa/odolnosť voči útokom nepriateľa), rýchlosť (skladá sa z dvoch vlastností: koľko útokov je Engeor schopný vykonať/počet presunov v jednom kole) a lekcie (za každý presun dostanete lekcie, ktorými zlepšujete kúzla). Vlastností nie je veľa a teraz vám vysvetlím princíp povyšovania. Po dosiahnutí určitého počtu trofejí sa hráč zdokonaluje a presúva na vyššiu úroveň. Získa pri tom 5 lekcií, ktorými vylepšuje vlastnosti kúziel. O jeden bodík sa vám zvýši maximálna hranica životov, mana sa zvýši o päť bodov a občas sa zvýši niektorá z iných vlastností. Princíp zdokonalovania je jednoduchý.

Po dlhých útrapách som sa napokon dostal z väzenia. Putujúc krajinou som získaval množstvo skúseností a učil sa nové a nové kúzla. Zistil som, že profesorove vysvetľovanie kúziel mi na niečo bolo, ale ja som po príchode do školy vždy zaspal po preflámovanej noci v miestnom pohostinstve. Naučil som sa aj mocné kúzla, pomocou ktorých si dokážem vyvolať pomocníkov v boji. Alebo zosielam slabšie kúzla v takej frekvencii, že protivník nestihne ani zareagovať a už sa váľa v smrteľných kŕčoch na zemi.

Súboje sú ťahové, založené na princípe bojov iných ťahových stratégií, ako napríklad Heroes of Might and Magic alebo Age of Wonders. Na jednej strane stojí váš hrdina a na druhej nepriateľ/nepriatelia a boj sa môže začať systémom každý chvíľku ťahá pílku. V jednotlivých ťahoch sa môžete presúvať po hexovom (šesťuholníkovom) poli, z ktorého je vytvorené bojisko alebo útočiť vyvolávaním kúziel. Princíp hry poznáte, ale teraz sa budem venovať najdôležitejšej veci a to mágií.

V hre funguje tzv. živlová mágia. Existuje 5 živlov (oheň, voda, zem, vzduch a myseľ) a v každom tomto živle je mág schopný zoslať 5 kúziel, takže v hre objavíte celkom 25 kúziel. Každé kúzlo môžete zoslať v piatich stupňoch intenzity a sily kúzla, čo dáva už slušný počet kúziel. Pri postupe na vyššiu úroveň kúzla potrebujete stále viac a viac lekcií, takže ani v závere hry z vás nebude neohrozený hero. Aby bol výpis o mágií kompletný, bolo by vhodné vypísať aj zopár kúziel z jednotlivých živlov. V živly ohňa nájdete ohnivú strelu, posilnenie (zvýši poškodenie), zrýchlenie, Golema (Engeor si vykúzli pomocníka, ktorý je síce pomalý, ale silný) a Armageddon (okolo mága sa rozhorí plameň, ktorý ho chráni pred útočníkmi, ktorý útočia z blízka, lebo im plameň postupne uberá životy). Živel vody zastupuje kostlivec, železná ruža (zvýši odolnosť), smrtiaci dážď, hlbina (spojí protivníkov, takže pri smrti jedného zomiera aj druhý) a vysanie energie. Živel zeme obsahuje liečivý dotyk, bojovník (zvýši prieraznosť a krytie), magická choroba (niečo ako jed, každé kolo ubudne infikovanému niekoľko životov), oko za oko (kúzlo, ktoré vyšle na vás protivník bude vyslané na neho) a medveďa (ďalší váš pomocník). V živly vzduchu sa nachádza pavučina (znehybnenie), magický štít, blesk, teleportácia a gryf (lietajúci tvor na vašej strane). A na záver je tu živel mysle, v ktorom využijete detekciu mágie (odhalí veci magického pôvodu), ilúzia (priťahuje nepriateľa, ktorý na ilúziu chvíľu útočia), zmätok, ovládnutie a démon. Všetko to je vylené v skratke, ale dúfam, že každý si našiel svoje obľúbené kúzla.

A na záver opisnej časti by som len spomenul, že BS2 mi trochu pripomenuli hernú sériu Quest for Glory (Hero´s Quest), ktorá bola tiež spojením adventúry a RPGčka, ale s tým rozdielom, že tam ste si mohli zameranie postavy vybrať medzi bojovníkom, zlodejom a kúzelníkom. Teraz by ste už mali mať dokonalý prehľad o tom, čo vám hra poskytuje a o čom je.

Grafika: 6 / 10

Na grafickej stránke je rovnako ako v predošlom diely vidieť, že nebola sice odfláknutá, ale slintať nad ňou budeme asi ťažko. Zaujali ma ručne kreslené pozadia, ktoré boli namaľované s citom, ale jednotlivé postavy na ňom pôsobia ako päsť na oko. Sú renderované a vôbec nezapadujú do prostredia, ktoré je vytvorené malebnými kresbami. Animácie postavy sú neohrabané a nepôsobia vôbec prirodzene. Na druhú stranu však treba uznať, že sa animátori snažili, lebo na každej obrazovke sa niečo hýbe a nikdy nenatrafíte na statickú obrazovku. To treba jednoznačne zarátať ako klad hry. S efektami kúziel si grafici tiež veľkú hlavu nerobili a zaradil by som ich asi tak do roku 1997. Musím pripomenúť, že na grafické spracovanie nebol kladený dôraz a preto hodnotím priemerne. Na záver spomeniem, že hrať budete v rozlíšení 800x600 a na výber máte medzi 16 a 32 bitovými farbami. Minimálna konfigurácia hry je P 200 MHz a 64 Mb RAM, pri ktorej to občas cuká, ale dá sa to prežiť. K hraniu nepotrebujete žiadny grafický akcelerátor.

Interface: 7 / 10

Vašu postavu ovládate pomocou myši a nemusíte vôbec siahať po klávesnici (maximálne pri zápise názvu savegame). Keď budete šmejdiť s kurzorom po obrazovke, vypíšu sa vám dôležité predmety, takže nehrozí, že by ste niečo prehliadli. Po stlačení ľavého myšítka sa rozbalí menu, ktoré vám dá na výber medzi rozhovorom (ústa), použitím (ruka) a mágiou (modrý obláčik). Po výbere mágie si zvolíte živel a nakoniec konkrétne kúzlo. Pravé myšítko slúži ako vykonanie akcie alebo presunu postavy do inej lokácie. Obrazovka je tiež vyriešená prehľadne – v dolnej časti máte inventár a štatistiky zdravia a many. Horné menu obsahuje nastavenia, uloženie či načítanie hry a rýchle ukončenie. Mne toto rozloženie neprekážalo a rýchlo som si na všetko zvykol.

Hrateľnosť: 7 / 10

Mám rád adventúry aj RPGčka a preto ma táto hra ihneď zaujala. Bol som však prekvapený, keď som sa dozvedel, že budem musieť hrať za čarodejníka. Mágia nie je pre mňa tým pravým orechovým, ale musel som sa s tým zmieriť. Integrácia voľby postavy by podľa mňa hre len prospela, ale to všetko ostalo na chrbtoch tvorcov, ktorí sa rozhodli tak, ako sa rozhodli. Bude vás baviť vylepšovať si vlastnú postavu a zisťovať, aké účinky majú jednotlivé kúzla na nepriateľa a to vás bude hnať ďalej. Príbeh sa bude postupne odhaľovať a vy zistíte, že nejde až o takú zlú hru, ako sa vám to zdalo na začiatku. Niektoré scénky sú aj vtipné, ale nečakajte nič také, při čom spadnete pod stôl a udusíte sa tam smiechom – skôr sa pousmejete. Hrateľnosť ďalej zvyšuje aj skutočnosť, že hra je od českých tvorcov a preto je CELÁ hra v češtine, čo sprístupňuje hru širokému spektru hráčov.

Multiplayer

Hra multiplayer neobsahuje.

Zvukové efekty: 6 / 10

Všetky postavy sú nahovorené českými dabérmi, takže to čo vidíte na obrazovke v titulkoch aj počujete. Z mien dabérov poznám len Jakuba Sajca, ale ak vám hovoria niečo mená jako Jan Přeučil, František Kreuzmann a zopár ďalších, tak budete vedieť, kto koho nadaboval. Kvalita zvukového spracovanie je na počudovanie vysoká a v pozadí nepočuť žiaden šum.

Hudba: 7 / 10

Hudobné spracovanie je tiež na úrovni a niektoré hudobné motívy sú fakt podarené. K hre sa jednotlivé motívy výborne hodia, len je trošku smutné, že pri súbojoch, je repertoár skladieb značne chudobný a motívy sa vám za chvíľu opočúvajú. Je však chválihodné, že hudbu tvoril len jeden človek a dokázal vytvoriť toľko motívov, ktoré zvyšujú hrateľnosť. Meno tohoto machra je David Hájek a ďakujem mu za to, že som repráky nemusel vypínať :).

Inteligencia & obtiažnosť: 6 / 10

Protivníci v súbojoch nepobrali príliš veľa inteligencie, ale na druhú stranu nebudete hrou prechádzať ako nôž maslom. Hra má pohodové tempo a súboje to všetko len umocňujú. Síce to uberá na taktizovaní v súbojoch, ale takto je hra prístupná aj sviatočným hráčom, ktorí si chcú raz za rok vychutnať nejakú hru. Obťiažnosť sa týka len adventúrnych zákysov, ktorých je statok, ale pri troške (niekde pri veľkej troške) premýšľania sa dá na to prísť. Predmety treba správne skombinovať, použiť na správnom mieste, prípadne pokecať so správnou osobou. Je trošku na škodu, že nemôžete usmerňovať, kam sa bude rozhovor uberať a len sledujete celý dialóg.

Záverečné hodnotenie: 7 / 10

Nech je priemer všetkých dielčích hodnotení akýkoľvek, musím povedať, že sa jedná o zaujímavý titul, ktorý sice má isté medzery, ale tie nie sú až tak obrovské ako v Necromanii (recenzia), ďalšej českej hre. V tomto vianočnom čase iste poteší a ak poponáhľate, určite bude brým darčekom pod stromček, aj keď na poslednú chvíľu. Spracovanie vás až tak neohúri, ale dnes je adventúr zných s RPG na hernom trhu málo, tak ak máte chuť na hru tohoto typu, neváhajte. Navyše je hra v češtine, čo ulahču komunikáciu medzi hráčom a hrou. Jednoducho mierne nadpriemerná hra

