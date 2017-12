Európa chce regulovať drony, ľudia sa musia registrovať

Firmy sa obávajú straty dôvery verejnosti, v hre sú peniaze i vyhliadky na obchod.

5. mar 2015 o 11:13 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Briti začínajú tlačiť na EÚ, aby sa začala venovať dronom. Novovznikajúce odvetvie by do roku 2050 mohlo zamestnať 150-tisíc ľudí. Podmienkou však je, aby verejnosť voči novej technológii nestratila dôveru.

Na začiatok sa podľa BBC hovorí o registri, do ktorého by sa museli zapísať všetky firmy a profesionáli, ktorí takúto techniku pri svojich prácach používajú. Bez ohľadu na to, či natáčajú spravodajské zábery, alebo robia revíziu elektrických vedení a turbín.

Register by zhromažďoval informácie, vďaka ktorým by sa uberala legislatíva správnym smerom. Na jednej strane tak vidíme snahu prepravných spoločností o využitie nových technológií pri doručovaní, na druhej sa objavujú záhadné lety, špionáže a obavy z teroristov.

Žiadne hračky

Situácia by sa mala vyjasniť aj v riadení letového priestoru. Verejne sa začína hovoriť o certifikácii dronov a vytvorení autority, ktorá by preverovala bezpečnosť ich používania.

Už na ne nenahliadame ako na hračky pre leteckých modelárov, ale ako na stroje, ktoré by mohli prelietavať nad našimi hlavami.

Nie všetky zóny sú pre takéto prelety otvorené. Letiská, elektrárne, oddychové zóny, zdravotné strediská či továrne nie sú nadšené z dronov a mali by mať možnosť vylúčiť svoj priestor z letovej prevádzky. To by mal zaistiť register, ktorý by podľa GPS koordinátov vymedzoval zóny. Prvé kroky v praxi už vidno, chýba však ich koordinácia.

Chýbajú aj pravidlá a normy, ktoré by usmernili prácu polície a ostatných zložiek pri porušovaní pravidiel používateľmi dronov, vyriešené nie sú ani poistné vzťahy. Rovnako ako iná technika, aj drony môžu spôsobovať škody.

Presvedčiť verejnosť

Odborníci z nového segmentu veria, že úrady by sa mali iniciatívy chopiť skôr, ako sa verejnosť voči novinke postaví negatívne.

Hoci mnohé firmy majú ambície siahnuť po dronoch pri zlepšení svojich služieb a ponuke nových, chýba im právna istota, že ich investícia nevyjde nazmar.

Stanoviť pravidlá, že dron musí byť na dohľad operátora a nesmie vážiť viac ako dvadsať kilogramov či prelietavať bližšie ako 150 metrov od zastvanej plochy a 50 metrov od automobilov, lodí a infraštruktúr, vraj nestačí.

Bez ohľadu na to, či musia mať operátori letecké skúšky pre túto kategóriu alebo nie.