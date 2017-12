Odtlačky prstov chcú snímať ultrazvukom

Nový senzor zosníma nielen kresbu línií, ale aj umiestnenie pórov pokožky.

4. mar 2015 o 11:09 Milan Gigel

BARCELONA, BRATISLAVA. Mobily a tablety sa už čoskoro stanú pri snímaní odtlačkov prstov spoľahlivejšie. Nová technológia zabráni tomu, aby ich bolo možné oklamať fotografiou. Popri tom funguje aj s mokrými či špinavými rukami.

Novú technológiu Sense ID 3D predstavila verejnosti firma Qualcomm. Tá zmenila dosiaľ používaný kapacitný senzor za ultrazvukový modul, ktorý vysiela slabučké pulzy, aby zachytil ich odraz od prsta položeného na snímaciu plochu.

Výsledkom je podľa magazínu Mashable 3D model, ktorý je omnoho detailnejší, ako obraz získaný pri kontakte prsta s predchádzajúcimi generáciami senzorov. Okrem tradičnej kresby odtlačku digitalizuje aj póry pokožky.

Prednosťou technológie je, že neobmedzuje dizajnérov pri návrhu mobilov, tabletov či notebookov. Snímač možno prekryť tabuľkou skla, plastu či tenkým kovovým plechom bez toho, aby prestal fungovať. Väčšia vzdialenosť prsta od snímača síce primieša do snímania trochu šumu navyše, ten však citeľne nezníži presnosť technológie.

Snímač využíva pre vyhodnocovanie funkcie procesorov Snapdragon 810 a 425, potrebuje však ešte jeden doplnkový čip. Technológia je pripravená pre nasadenie v nových modeloch mobilov, ak sa výrobcovia rozhodnú pre jej využitie ešte v tomto roku.

Novinka by mohla zvýšiť bezpečnosť elektronických platieb, ktoré sú čoraz viac previazané s mobilnými zariadeniami. Zdokonalenie snímania odtlačkov by mohlo pribrzdiť snahu hľadať za tento biometrický prvok náhradu, ktorá by bola spoľahlivejšia.