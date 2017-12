Letecké firmy prestanú prepravovať akumulátory, môžu vybuchnúť

Li-ion akumulátory môžu viesť k požiarom. Firmy chcú chrániť lietadlá.

4. mar 2015 o 9:12 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Pre Li-ion akumulátory je bezpečnejšie cestovať po zemi ako vzduchom. Presvedčená je o tom už druhá letecká spoločnosť, ktorá spája ich prepravu s požiarmi na palubách lietadiel.

United Airlines menia svoje obchodné podmienky a po vzore Delta Airlines končia s prepravou hromadných zásielok akumulátorov. Zo skúšok, ktoré uskutočnila FAA, vyplýva, že akýkoľvek skrat v jedinom článku akumulátora môže spustiť reťazovú reakciu, ktorá môže skončiť katastrofou.

Skúšky podľa BBC potvrdili predchádzajúce obavy. Pri simulácii umiestnila FAA do prepravného kontajnera 5-tisíc Li-ion akumulátorov a výhrevný článok, ktorý simuloval vnútorný skrat jedného z nich. Vznikajúce teplo spustilo reťazovú reakciu a teploty vystúpili na hranicu 600 °C. Experiment sa skončil výbuchom.

Podobné výsledky dosiahli aj v prípade, ak mal kontajner protipožiarnu úpravu a obsahoval náplň, ktorá má prípadný požiar zastaviť. Pri spätnom vyšetrovaní sa zistilo, že viacero letov, ktoré sa skončili katastrofou, kontajnery s akumulátormi prepravovali.

Stalo sa to na palubách dvoch nákladných lietadiel Boeing 747, ktoré po požiari spadli na zem, podobné problémy malo lietadlo UPS v roku 2006, keď núdzovo v plameňoch pristálo a špekuluje sa o tom, že podobná situácia mohla nastať pri nedávnom nešťastí Malajských aerolínií. Hoci sa všetky prípady starostlivo vyšetrovali, nikdy sa nezistilo, čo bolo zdrojom požiarov.

V súčasnosti prepravujú letecké spoločnosti približne desať percent všetkých akumulátorov a tento trend je na vzostupe. Nové zistenia by to mohli zastaviť, hoci by to mohlo znamenať, že preprava sa spomalí a skomplikuje niektorým výrobcom ich logistiku.

Letecké spoločnosti však budú naďalej prepravovať zariadenia s akumulátormi, pokiaľ bude každé z nich jednotlivo balené. To by mohlo úplne potlačiť lavínový efekt, ktorý odhalili laboratórne podmienky.