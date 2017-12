Google chce budovať celosvetovú virtuálnu sieť

Najprv chrbtica cez siete operátorov, potom koncovky vo vlastnej réžii. To je stratégia Nova.

3. mar 2015 o 13:21 Milan Gigel

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Volá sa Nova a je to projekt s veľkými ambíciami. Google začína pracovať na budovaní virtuálnej siete, ktorá má ponúknuť lacnú konektivitu. Nechce pri tom konkurovať existujúcim operátorom, využije ich služby a voľné kapacity.

Cieľom je ukázať, že vďaka moderným technológiám možno premostiť existujúce siete a prístupové body tak, aby priniesli viac úžitku. Kombinovať chce tradičné mobilné technológie s WiFi podobným spôsobom, ako sa o to už niektorí z operátorov pokúšali v minulosti. Zariadenia sa inteligentne rozhodnú, kadiaľ budú prenášať svoje dáta.

Obchodný model vychádza z princípov, ktoré sa firme osvedčili pri jej notebookoch. Vyrábajú ich podľa požiadaviek Google firmy, ktoré sú špecialistami vo svojom obore a Google sa venuje obchodnej politike. Vzájomne sa podporujú, nie sú rivalmi.

Podľa denníka The Guardian so svojim projektom začne na domácej pôde v USA, kde bude spolupracovať s operátormi Sprint a T-Mobile. Na rozbehnutý projekt by rád nadviazal v zahraničí. Cieľom je vybudovať z voľných kapacít chrbticovú sieť, ktorá by mohla dostať internet do oblastí, ktorým chýba pokrytie.

Google má trojicu projektov, pre ktoré by sa takáto sieť zišla. Prvým je Link, ktorý využíva na budovanie infraštruktúr vysokopriepustnú optiku. Pokusná prevádzka je rozbehnutá v Ugande, projekt sa má v blízkej dobe rozširovať.

Projekt Loon zasa využíva héliové balóny, ktoré 4G signálom pokrývajú priestor pod sebou. V Latinskej Amerike takto Google spolupracuje s Telefonicou, na Novom Zélande s Vodafonom a v Austrálii s Telstrou. Pôvodné prototypy, ktoré bolo problém udržať vo vzduchu 5 dní teraz lietajú viac ako 200 dní bez akéhokoľvek prerušenia.

Celkovo má Google 80 takýchto prístupových bodov vo vzduchu a čoskoro vypustí ďalších 10.

Známy je aj projekt Titan, ktorý chce využívať pre budovanie infraštruktúr solárne klzáky. V nich Google vidí príležitosť pri núdzovom nasadení všade tam, kde pohromy poškodia pozemné infraštruktúry.