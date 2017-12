Nábytok IKEA bude nabíjať mobily

Modul na bezdrôtové nabíjanie bude súčasťou nových modelov nábytku.

3. mar 2015 o 11:18 Milan Gigel

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Je to ten najpohodlnejší spôsob nabíjania mobilu. Odložíte ho na stolík a on začne čerpať energiu z bezdrôtovej nabíjačky. Hoci je táto technológia na trhu už niekoľko rokov, teraz by mohla dostať novú podobu.

Nabíjací modul sa totiž stane priamo súčasťou nábytku: s takýmto konceptom prichádza na trh IKEA a už od apríla začne predaj noviniek, ktoré vybaví takouto technológiou.

Do ponuky pribudne lampa s odkladacou plochou na nabíjanie, nočný stolík či konferenčné stolíky. Všetky sú osadené modulom, ktorý sa riadi štandardom QI. Ten na bezdrôtové nabíjanie používa napríklad aj nový Galaxy S6 od Samsungu.

V tejto chvíli je podľa BBC na trhu približne 80 modelov zariadení, ktoré sú vybavené takýmto spôsobom nabíjania priamo od výrobcu, ostatné treba založiť do špeciálneho krytu. Kryty určené pre iPhony a Samsungy bude IKEA predávať tiež.

QI má však aj svojho rivala, ktorým je štandard PMA. Za ním stoja firmy Starbucks, Duracell, Huawei a Lenovo. Štandardy nie sú navzájom kompatibilné a je iba na výrobcoch mobilov, aby sa s touto situáciou vysporiadali. V minulosti boli snahy na ich zjednotenie, dodnes sme sa však výsledkov nedočkali.

Bezdrôtové nabíjanie by mohlo odbúrať problém s nabíjačkami, ktoré ešte donedávna končili na skládkach spolu so starými mobilmi. Jednotný konektor problém čiastočne vyriešil, bezdrôtové nabíjačky by však mohli skoncovať s nabíjacou bižutériou.