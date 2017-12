Ako to bude vyzerať, keď asteroid zničí Zem

Strhujúca vizualizácia ukazuje, ako by vyzeral náraz asi 500-kilometrového telesa do našej planéty.

2. mar 2015 o 9:59 tp, Discovery

video //www.youtube.com/embed/bU1QPtOZQZU

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Život na Zemi by to zrejme neprežil – a to vrátane mikróbov na povrchu planéty. Nejako takto možno zhrnúť situáciu, ak by do našej planéty narazilo asi 500-kilometrové teleso. Ukazuje ju staršie video televízie Discovery.

Predpokladá sa, že takýto náraz niekam do Tichého oceánu by olúpal zo Zeme asi desaťkilometrovú vrstvu a vypariť by sa mohli aj všetky oceány. Zem by sa v priebehu jediného dňa stala neobývateľnou.

Nárazy oveľa menších telies do našej planéty sú však relatívne bežné. Podľa NASA len medzi rokmi 1996 až 2013 zasiahlo našu planétu viac ako päť stoviek telies. Väčšina z nich však neprežije prechod atmosférou.