Samsung mal výpadok, jeho múdre televízory ohlúpli

Chyba servera obmedzila možnosti múdrych televízorov.

27. feb 2015 o 10:55 Milan Gigel

SOUL, BRATISLAVA. Mnohí používatelia sa presvedčili vo svojich domácnostiach o tom, ako veľmi závisia schopnosti ich múdrych televízorov na úlohách, ktoré pre ne vykonávajú servery dostupné cez internet. Samsung prekonal dvojdňový výpadok, v piatok už malo všetko fungovať ako má.

Podľa BBC sa stala chyba pri pravidelnej aktualizácii serverov. Pre chybu v kóde systém zle pároval identifikátory krajín a neoveroval správne prístup k jednotlivým službám, funkciám a technológiám. Ľudia kvôli tomu nemohli využívať väčšinu funkcií, ktoré sú podmienené prístupom na internet.

Nie je tajomstvom, že voľba krajiny v nastavení televízora rozhodne o tom, aká ponuka sa zobrazí pri vstupe do menu. Mnohé zo služieb prechádzajú filtrom podľa trhov. Pri kontrolách sa systémy spoliehajú na nastavenie identifikátorov, ale aj na IP adresu, z ktorej používateľ k funkciám pristupuje.

Hoci by sa zdalo, že všetko je v plnom rozsahu naprogramované v televízore, mnohé prvky majú časť svojho know-how v cloude. Firmám to umožňuje aktualizovať ich možnosti bez toho, aby sa musel meniť firmvér v televízoroch. Súčasne získavajú dáta o využití funkcií a ich popularite.

Pre Samsung to znamená ďalší prešľap, ktorý prichádza tesne po dvojici predchádzajúcich. Najprv sa používatelia v Austrálii sťažovali na otravné reklamy, ktoré televízory vkladali do vysielania a sledovania multimédií, neskôr sa prevalila informácia o tom, že televízory by mohli umožňovať vzdialené odpočúvanie domácností.