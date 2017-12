Apple, Google a Microsoft sledujú vaše hlasy

Čokoľvek poviete, ukladá sa v cloude. Dôverné slová si tak môže vypočuť niekto cudzí.

26. feb 2015 o 11:31 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Samsung nie je jedinou firmou, ktorej technológie môžu za steny vášho príbytku vyniesť dôverné rozhovory a slová, ktoré nikdy nemali prekročiť prah bytu. Ak používate hlasové ovládanie firiem Google, Apple a Microsoft, vaše slová môžu zostať na ich serveroch aj dva roky.

Hoci ide o prirodzenú súčasť technológií, doposiaľ si nik neuvedomil, že by mohli narušiť krehké hranice súkromia. A nemusí ísť iba o vládne agentúry špehujúce komunikáciu a hackerov, ktorí by sa nabúravali do cloudov spoločností.

Google uchováva hlasové povely rovnakým spôsobom, ako e-maily, ktoré plnia vašu schránku. Všetky si môžete pripomenúť priamo v Dashboarde svojho používateľského účtu. A okrem vás každý, kto získa používateľské heslo k vášmu účtu.

Hoci na popredí možno počuť iba váš hlas s povelom „OK Google, aké bude počasie?“, na pozadí môžu prebiehať citlivé diskusie.

Podľa denníka The Telegraph Microsoft toho o svojej Cortane neprezradil veľa, Apple pri Siri pripustil, že dáta zostávajú na serveroch po dobu dvoch rokov. V prvej časti skladovania majú priradenú identitu, neskôr sú zovšeobecnené.

Motivácia na ukladanie hlasových nahrávok je jednoduchá. Firmy chcú pracovať s hlasovými dátami aj v budúcnosti, aby vylepšovali svoje technológie rozoznávania reči. Je to pre ne databáza vzoriek, ktoré môžu následne spracúvať.

Žiadna z firiem však neprezrádza viac, ako sa môžu používatelia dočítať v podmienkach na používanie ich služieb. Nevieme nič o šifrovaní prenášaných dát, ani o ich zabezpečení pri skladovaní či využívaní tretími osobami.

Ak očakávame, že technológie budú napredovať a mobily budú nepretržite načúvať našim hlasom, mali by sme už dnes riešiť, čo to spraví so súkromím.