Delta Force: Urban Warfare - špiónom na PS One

21. dec 2002 o 17:13 Milo Gracík

Delta Force je špeciálna jednotka amerických pozemných vojsk (U. S. Army), ktorú tvoria špeciálne vybraní, trénovaní a vyzbrojení muži. Tí najlepší z najlepších. Najtvrdší z najtvrdších. Vždy pripravení plniť tie najťažšie úlohy, čeliť protivníkovi s odvahou a rozvahou. Vždy vyhrať. V Force: Urban (DF:UW) ste v úlohe takéhoto príslušníka, Johna Cartera. Po neúspešnom a krvavom prepade skladu drogového kartelu v Kolumbii sa dozvedáte, že jednotka DF bola infiltrovaná a vy už nemôžete veriť vôbec nikomu. V prísnom utajení ste poverení vyšetrením tejto krízy. Vďaka hrozivým zisteniam počas vyšetrovania sa nakoniec ocitnete na jednočlennej križiackej výprave s cieľom zlikvidovať teroristickú skupinu, snažiacu sa o celosvetový nukleárny masaker.

Intenzívna bojová akcia na vás čaká v 12 rozsiahlych štruktúrovaných misiách. Misie sú neuveriteľné rôznorodé, skvele zostavené s viacerými splniteľnými úlohami a alternatívnym postupom ich plnenia. Od klasického strieľania po všetkom, čo sa hýbe, cez tichý prienik a získanie tajných materiálov, až po záchranu rukojemníkov. Ako príslušník elitných jednotiek americkej armády máte k dispozícii tú najmodernejšiu výzbroj a výstroj, napr. GPS, radar, termovizor a noktovizor, samozrejme aj pestrú paletu zbraní. V tejto hre nenájdete žiadne sci-fi hračky, ale solídne železá zo zbrojnice U. S. Army ako pištoľ SOCOM .45 s tlmičom, útočnú karabínu M4, či obľúbenú brokovnicu. Môžete dokonca použiť aj obľúbenú zbraň teroristov – izraelský samopal UZI. Skvelé možnosti využitia sa ponúkajú v prípade plastickej trhaviny C4, pomocou ktorej môžete vytvoriť pasce, do ktorých nalákate protivníkov, či si zaistiť bezpečnú únikovú cestu.

Medzi herné vychytávky patrí možnosť odťahovať a skrývať telá zlikvidovaných nepriateľov, počúvať rozhovory protivníka v ukradnutej vysielačke, zajmúť teroristu a prinútiť ho odomknúť dvere do inak neprístupnej miestnosti. Pred otvorením dverí sa pomocou termovízie môžete presvedčiť, či sa v miestnosti neskrývajú teroristi. Protivníci vás len tak nenechajú pobiehať po svojej „utajenej“ základni, ale snažia sa vám dať riadne do tela (predovšetkým olovo:). Nie sú to žiadne béčka, správajú sa realisticky, kľudne sa na vás pustia v skupine, využívajú kryty, privolávajú posily, či sledujú vašu krvavú stopu (ak ste zranený).

V dnešnej 128bitovej dobe by sa už zdalo byť archaizmom vkladať množstvo času a úsilia do takéhoto ambiciózneho projektu pre 32bitový, v podstate umierajúci systém. V hodnotení sa dozviete, či je tomu skutočne tak.

Grafika:

To čo autori dokázali vydupať z 32bitovej konzole je neuveriteľné. Je to stále PS One, či je to N64? Táto veta ma napadla, keď som si prvýkrát založil disk s DF:UW do mechaniky. Je to však skutočne PS One s neskutočnou grafikou. Drobnou nepríjemnosťou je občasné trhanie obrazu, ktoré trochu sťažuje zameriavanie. Čo je však daň za krásne vizuálne hody. Je pravda, že grafika by mohla byť ešte krajšia, ale grafické spracovanie DF:UW je najlepším kompromisom medzi rýchlosťou hry a kvalitou textúr.

Interface:

Jednoduché a prehľadné menu. Štandard zlatej éry PS One, ktorý dnes už nikoho neohromí. Okrem bežných volieb však na vás čakajú aj luxusné možnosti konfigurácie ovládania, ako napr. nastavenie si rýchlosti pohybu kurzora zameriavača. Ovládanie je rozumne navrhnuté a plne podporuje možnosti DualShock-u, vrátane efektu trasenia.

Hrateľnosť:

Je to sila. Implementácia stealth taktiky zvyšuje celkovú hrateľnosť neuveriteľným spôsobom. Výhodnejšou sa stáva taktika plíženia a použitia tichej zbrane s následným odtiahnutím tela do úkry K vymoženostiam hry patrí napríklad automatické zameranie protivníka, rýchla otočka o 180°; zásahové plochy oponentov, ktoré umožňujú napr. odprásknutie teroristu jednou, presne mierenou ranou do hlavy.

Multiplayer

Podpora hry viacerých hráčov nie je dostupná.

Hudba:

Zaujímavá kombinácia klasického orchestrálneho doprovodu s tvrdým rockom. Svižná melódia, aj keď sa určite nebude páčiť každému.

Zvukové efekty:

Zvuky sú na úrovni, dotvárajú atmosféru tajnej infiltračnej akcie na nepriateľskej základni (niekedy som si pripadal ako Snake:). Sample zvukových efektov zbraní znejú realisticky, radosť počúvať. Aj ten smrteľný chrapot znie uchu lahodne, jedna báseň:).

Inteligencia & obtiažnosť:

Prepracovaná umelá inteligencia protivníkov, ktorá vás donúti najskôr premýšľať a potom až jednať (teda strieľať:). Bežne sa stretnete s protivníkom, ktorý na vás efektne páli spoza rohu, či so spoluprácou dvoch teroristov, kedy vás jeden zamestnáva streľbou a druhý sa vám snaží dostať od chrbta.

Záverečný verdikt:

Výborná s taktickými prvkami, kvalitným príbehom a vydareným spracovaním. Zamrzí iba chýbajúci multiplayer. prípade DF: UW sa rozhodne ned o posledné kŕče zomierajúceho, ako tvrdia mnohí neprajníci o PS One. Kvalita tohto tilu vás presvedčí o fakte, že P One ešte ďaleka mŕtva nie .

Oficiálna strána hry: http://www.novalogic.com/games/DFUW