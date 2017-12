Nekompatibilita počítačových programov komplikuje digitálnu archiváciu zákonov

Londýn 21. decembra (TASR) - Britskí archivári pred rokmi previedli do digitálnej podoby vôbec prvú pozemkovú knihu , ktorá v 11. storočí mapovala majetok obyvateľov Británie po vpáde Normanov.

21. dec 2002 o 13:44 TASR

Londýn 21. decembra (TASR) - Britskí archivári pred rokmi previedli do digitálnej podoby vôbec prvú pozemkovú knihu , ktorá 11. storočí mapovala majetok obyvateľov Británie po vpáde Normanov.

Nedávno ale narazili na vážny problém. Zistili totiž, že si nihu nemôžu prečítať, pretože program, v ktorom bola zakódovaná, ie je kompatibilný s modernými počítačmi. Inými slovami počítačové rogramy príliš rýchle starnú.

Nedávno dorazila debata o tom, ako archivovať historické okumenty aj do britského parlamentu. Vláda totiž navrhla, aby sa končilo so stáročia zaužívaným postupom, v rámci ktorého sa všetky ové zákony prepisujú ručne na pergamen. Namiesto toho by sa vraj

mali uchovávať na kompaktných diskoch, na ktoré možno uložiť množstvo nformácií. Novú úpravu už dokonca schválila horná komora arlamentu, Snemovňa lordov, narazila však na odpor poslancov Dolnej nemovne, ktorí upozornili práve na problémy rýchlo sa meniacich

počítačových technológií. Rebéliu v poslaneckých laviciach viedol abourista Brian White a novinári mali pôvodne podozrenie, že mu ide isto o vlastné záujmy - v jeho volebnom obvode je totiž jediná továreň na výrobu pergamenu v celej Británii. Neskôr však vyšlo najavo, že je tiež počítačovým expertom. Vláda nakoniec pristúpila na kompromis: nové zákony sa budú tak, ako doposiaľ zapisovať pre archív na pergamen, ale súčasne budú dostupné aj v digitálnej podobe.