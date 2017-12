Ukázali dron, ktorý ovládajú myšlienkami

Technológia nemusí slúžiť armáde na boj, ale aj na pomoc hendikepovaným ľuďom.

25. feb 2015 o 9:19 Milan Gigel

LISABON, BRATISLAVA. Nad malým, športovým letiskom sa vznáša dron a svojou kamerou sníma zem pod sebou. Hoci ho neriadi ani modelár s diaľkovým ovládačom zaveseným na krku, ani expertný robotický systém, plní myšlienky pilota.

A to doslova. Kým kukla so senzormi sníma EEG – elektrické vlny odrážajúce aktivity mozgu – počítač vyhodnocuje zosnímané dáta, aby ich preložil do povelov, ktoré riadia let zariadenia. Pilot sa snaží vykonávať jednoduché i zložitejšie manévre, bez toho aby sa čo i len pohol. Sleduje symboly na obrazovke a snaží sa svojou mysľou posúvať ich na ploche.

Technológia, ktorú predviedla spoločnosť Tekever, je možnoou budúcnosťou riadenia nielen bezpilotných lietadiel, ale aj možnou budúcnosťou riadenia automobilov, doručovateľských zariadení či skutočných lietadiel.

Podľa BBC vývojársky tím, ktorý stojí za projektom, hovorí o reálnom uplatnení v priebehu desaťročí. Už dnes by však chceli inžinieri svoje technológie využiť pri zlepšovaní životných podmienok u ľudí, ktorých pohybové schopnosti sú obmedzené. Čím presnejšie sa podarí interpretovať EEG a vyvinúť algoritmy na ich vyhodnocovanie, tým bude tréning používateľov jednoduchší.

Úspech nespočíva iba v sústredení používateľa, ktoré sa môže rozladiť pri únave, nevoľnosti či strese, ale aj v algoritmoch, ktoré dokážu takéto vybočenia odhaliť.

Je to akoby počítač riadil veci takým spôsobom, ako si želáte. S tým, že vy máte pocit úplnej moci nad ovládaným zariadením.